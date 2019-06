Goudappel richt expertbureau in mobiliteit op in VS

Deventer/Seattle, 11 juni 2019 - Goudappel Coffeng is het bedrijf M-Flow (Mobility Flow) begonnen in de Verenigde Staten. Deze nieuwe onderneming richt zich op het verstrekken van mobiliteitsadvies in de breedste zin van het woord. “Als kennisleider in Nederland hebben we eerder ervaring opgedaan in de Verenigde Staten en hebben we geconstateerd dat er in bepaalde regio’s een sterke behoefte is aan onze Nederlandse mobiliteitskennis,” zegt directeur Jos van Kleef van Goudappel.



De afgelopen jaren heeft Goudappel mede via het Coast-to-Coastprogramma van het ministerie van Economische Zaken en het eigen Excellent Citiesprogramma veel kennis en referenties opgedaan over de problematiek rondom mobiliteit, vooral aan de westkust. “En daarbij hebben we gemerkt dat de kennis vanuit Nederland zeer welkom is voor bijvoorbeeld de stedelijke agglomeraties rondom San Francisco (Bay Area), Portland en Seattle. Deze gebieden hebben te maken met enorme uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Er is hier ook behoefte aan kwantitatieve analyses en mobiliteitsoplossingen die fact based zijn en die niet alleen rondom de auto worden gepland. Met de toepassing van multimodale modellen hebben wij in binnen- en buitenland veel ervaring,” aldus Van Kleef. “Hierbij staat de mens centraal”.



Samen met de Nederlandse ondernemer Hans van der Meer (EV Global), die M-Flow aanstuurt in de VS, wordt M-Flow verder vormgegeven. Van der Meer: “Wij verwachten mede vanwege de integrale benadering in stedelijke mobiliteitsplanning een succesvolle aanvulling te zijn, ook in andere regio’s in de VS. Waar andere adviesbureaus zich vaak concentreren op specifieke modaliteiten zoals de auto, kijken wij naar alle modaliteiten in de gehele mobiliteitsketen. Daarin kunnen we écht het verschil maken.”



In eerste instantie zijn er bij de start van M-Flow vijf adviseurs betrokken, afkomstig uit de VS én uit Nederland. Behalve advies over mobiliteit behoren ook IT-oplossingen met onze eigen software en mobiliteitsdiensten (Mobility as a Service) tot het pakket aan diensten dat M-Flow te bieden heeft. Vooralsnog vestigt M-Flow zich in Seattle (Washington).