Vendis bundelt krachten met oprichters en management om de groei van SoLow te versnellen

Utrecht (NL), 5 januari 2021 – Vendis Capital, het Europese private equity fonds gespecialiseerd in de consumentensector, investeert in SoLow, een Nederlandse retailer met een “fun” aanbod van feestartikelen, hobby & knutselspullen en andere non-food artikelen voor een betaalbare prijs.



SoLow, gevestigd in Culemborg (Nederland), is een uniek gedifferentieerde retailer met een diepgaand assortiment feestartikelen, hobby & knutselspullen en andere leuke non-food artikelen voor een betaalbare prijs. SoLow werd opgericht in 2003 door de broers Danny en Francois Dame, die zijn begonnen vanuit een kraam op de lokale markt. Voortbouwend op dit succes, hebben ze de overstap gemaakt naar het openen van permanente winkels onder het SoLow merk. Sindsdien is SoLow sterk gegroeid door het openen van nieuwe winkels en like-for-like groei. Het bedrijf telt inmiddels 35 SoLow winkels in Nederland.



Vendis Capital bundelt zijn krachten met de twee broers om de groei en ontwikkeling van het bedrijf verder te versnellen. Hierbij wordt een nieuw management team gevormd bestaande uit een mix van huidige en nieuwe werknemers. Dit team zal geleid worden door Gert-Jan Becks (CEO). Gert-Jan brengt veel ervaring vanuit zijn vorige functies bij onder andere Swinkels Family Brewers, Bacardi-Martini en Nestlé.



Danny Dame, mede-oprichter en huidige CEO van SoLow, is trots op de successen die hij en zijn team hebben geboekt bij het ontwikkelen van de SoLow formule. Hij is ervan overtuigd dat Vendis Capital de juiste partner is voor SoLow om dit succes voort te zetten. “De kwaliteiten van Vendis Capital, o.a. hun succesvolle track-record in retail en hun ervaring met het optimaliseren en uitrollen van retail formules, zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van SoLow.”



David de Graaf, Investment Director bij Vendis Capital: “SoLow past perfect binnen de investeringsstrategie van Vendis; het is een toonaangevende retailer in het grote en groeiende non-food discount segment met een gedifferentieerde formule die goed gepositioneerd is voor verdere groei. We zijn verheugd over de samenwerking met SoLow en kijken ernaar uit om het unieke aanbod naar meer en meer klanten te brengen.



De participatie in SoLow vormt de tweede investering in Vendis Capital III, het fonds van €300 miljoen dat in 2019 van start ging.