Maastricht duurste stad voor een autoverzekering

In Maastricht betaal je dit jaar de hoogste prijs voor een autoverzekering. Voor alle dekkingen - WA, WA+ en Allrisk - kwam Maastricht overtuigend als duurst uit het onderzoek van Autoverzekering.nl naar voren. De premies liggen hier zo hoog omdat het percentage autodiefstallen in de provincie Limburg flink hoger is dan in de rest van Nederland.



Voor het onderzoek is gekeken naar 13 grote steden, waarbij prijzen vergeleken werden op basis van leeftijd (starter, gezin en senior) en dekking (WA, WA+ en Allrisk).



Premieverschillen tussen steden lopen hoog op



De premie voor een autoverzekering is in Maastricht het afgelopen jaar flink gestegen. De stijging van ruim 11 procent zorgt ervoor dat de stad met stip de duurste stad van Nederland is. Maastrichtenaren zijn gemiddeld €105 per jaar meer kwijt voor een autoverzekering dan inwoners van de goedkoopste stad Groningen.



Autodiefstallen beïnvloeden premie



De stijgende premies zijn het effect van het aantal autodiefstallen. Hoewel er afgelopen jaar in de gemeente Maastricht minder auto’s werden gestolen, ligt het aantal autodiefstallen in Limburg een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Omdat de provincie dicht bij de grens ligt, is het een lucratieve omgeving om auto’s te stelen en snel naar het buitenland te brengen. Aangezien het landelijk aantal diefstallen juist een dalende trend laat zien, verklaart dit het grote premieverschil tussen steden.



Daling autowaarde heeft geen invloed op premie



De premie van autoverzekeringen wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, waarbij ook de waarde van de auto een belangrijke rol speelt. Wie echter denkt dat de premie daalt naarmate de auto ouder wordt, komt van een koude kermis thuis: waar de gemiddelde premie in 2015 nog €27,00 was, is dat bedrag in 3 jaar tijd met ruim 10 procent gestegen.