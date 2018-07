Tilburg krijgt allereerste Dunkin’ Donuts en Baskin-Robbins multistore

’s Werelds grootste ijsketen, Baskin-Robbins, en een van de meest toonaangevende coffee & baked goods merken, Dunkin’ Donuts, openen op 22 augustus gezamenlijk aan het Pieter Vredeplein



Het zuiden van Nederland kan zich op gaan maken voor het tweede Dunkin’ Donuts filiaal. Na het succes van de eerste store in Eindhoven, krijgt Tilburg de gelegenheid om de allereerste multistore van Dunkin’ Donuts en Baskin-Robbins te huisvesten. Beide merken vallen onder dezelfde moedermaatschappij Dunkin’ International Brands. De opening op 22 augustus zal weer uitbundig gevierd worden, met onder andere een jaar gratis donuts en een jaar gratis ijs voor de eerste bezoekers.



Eerste multistore

De komst van de eerste multistore markeert de verdere uitbreiding van de donut gigant in het zuiden. Sinds de opening in Eindhoven eerder dit jaar is de vraag vanuit Tilburg naar Dunkin’ Donuts nog groter geworden. Maar ook de vraag naar Baskin-Robbins, ’s werelds grootste ijsketen, is vanuit het hele land enorm na de opening van het eerste filiaal in Utrecht. Aan Tilburg de eer om het allereerste totaal concept te openen.



“Ik ben enorm blij om te vermelden dat de volgende stap gezet wordt in het succesvol uitrollen van beide merken. Wij zijn trots op het feit dat deze store een 360 graden concept zal aanbieden”, aldus master franchise nemer van beide merken in Nederland, Nabil Besali.



Wereldprimeur

De wereldwijde primeur is aan Nederland om het eerste totaal concept van beide merken te openen. Het 360 graden concept houdt in dat er, naast alle heerlijke coffee and baked goods van Dunkin’ Donuts en de 31 ijssmaken en overheerlijke treats van Baskin-Robbins, ook ontbeten en geluncht kan worden. Van heerlijke pancakes, yoghurt, croissants voor het ontbijt tot bagels, panini’s en smoothies voor de lunch. Er is voor ieder wat wils. Met ruim 60 zitplaatsen binnen en 80 zitplaatsen op het terras is dit ook de eerste vestiging waar je aan tafel kan worden bediend.



Daarnaast zijn uiteraard het complete donut assortiment en alle koffiesoorten aanwezig. Je kunt genieten van de welbekende iced drinks, smoothies en de unieke Dunckaccino. Baskin-Robbins heeft, naast de 31 ijssmaken, een wisselende smaak van de maand en onder andere home-made crêpes. De Amerikaanse invloeden zijn terug te zien aan het aanbod van lekkernijen als wafels, churros, pancakes en originele milkshakes en de famous freakshakes. Kortom, de nieuwe multistore is een plek waar je casual van een kop koffie kan genieten en waar je memorabele mijlpalen kunt vieren dankzij de twee happiness brands.



Opening op 22 augustus

Dunkin’ Donuts zal om 07.00 uur geopend worden. Dit zal niet onopgemerkt gebeuren, want de eerste 100 klanten winnen een jaar gratis donuts*.



Baskin-Robbins zal op diezelfde dag om 12.00 uur open gaan. Uiteraard wordt dit eveneens groots gevierd. De eerste 50 klanten winnen een jaar gratis ijs, de 50e tot 100e klant winnen 31 dagen gratis ijs en als kers op de (ijs)taart krijgt elke 31e klant een heerlijk ontbijt voor vier personen.* Zin in fijne, koele drankjes? Alle medium coffees en andere iced drinks** zullen in de openingsperiode slechts €1,75 kosten.



* Zie de actievoorwaarden op de website

** Shakes en freakshakes uitgesloten



Over Dunkin’ Donuts

Dunkin’ Donuts, opgericht in 1950, is één van ‘s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Polen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland. www.dunkindonuts.nl



Het hoofdkantoor van Dunkin’ Donuts is in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com.



Dunkin’ Donuts donuts zijn verkrijgbaar voor €1,95 per stuk, 6 stuks zijn €9,95 en 12 voor €18,95.



Over Baskin-Robbins

Baskin-Robbins is ‘s werelds grootste ijsketen. Ze heeft een breed assortiment aan verschillende heerlijke smaken en meer dan 7900 winkels in 53 landen over de hele wereld verspreid. Het merk werd opgericht door twee enthousiaste ijsliefhebbers wiens passie voor ijs leidde tot de creatie van vele iconische ijssmaken, waaronder Pralines 'n Cream, Jamoca® Almond Fudge en Very Berry Strawberry. Tegenwoordig heeft Baskin-Robbins meer dan 1300 ijssmaken en bieden ze op maat gemaakte ijsjes, bevroren drankjes en ijscoupes. Bij Baskin-Robbins vinden ze het belangrijk dat het niet alleen gaat om het eten van een ijsje, maar dat je speciale momenten samen deelt. Alle winkels zijn er ook zo op ingericht dat je herinneringen kan delen en samen kan genieten van een breed scala aan heerlijke smaken waaronder de nieuwe smaak van de maand, die ze elke maand opnieuw introduceren.