TVM foundation ondersteunt Drentse Schuur van Scouting Beilen

Namens de TVM foundation heeft Dirk Jan Klein Essink, CFRO bij TVM verzekeringen, een cheque aangeboden van 5000 euro aan Scouting Beyloo ter Horst. Deze donatie is bestemd voor het project de Drentse Schuur. Dit is een nieuwbouwproject ter vervanging van diverse onderkomens op het terrein van de scoutinggroep in Beilen. Deze werden gebruikt voor opslag van materialen en de bijeenkomsten voor de oudste speltak ‘de Stam’ (leeftijdsgroep 18-21 jaar) en zijn nu aan vervanging en uitbreiding toe.







Penningmeester Jolanda van Noort nam samen met Peter Bakker (tot oktober voorzitter van Scouting Beyloo Ter Horst) de cheque dankbaar in ontvangst. “We zijn afgelopen zomer gestart met de bouw van de schuur, en het gaat heel goed. Veel vrijwilligers (leden, ouders van leden en andere meelevende mensen) zijn wekelijks heel hard aan het werk. De donatie van de TVM foundation zorgt ervoor dat we de benodigde materialen kunnen aanschaffen.”







Scouting Beyloo Ter Horst staat al sinds 1967 midden in de samenleving, waarbij omgang met elkaar en bewust zijn van de natuur centraal staan en is toegankelijk voor iedereen. Ook kinderen met een beperking of achterstand kunnen bij Scouting veel plezier beleven, omdat het aanbod van activiteiten zeer divers is. Bovendien verleent Scouting ondersteuning aan diverse maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente Midden-Drenthe.



Door de groei van de vereniging in de afgelopen jaren zijn de huidige voorzieningen voor de oudste speltak (Stam) en de opslag en onderhoud van materialen niet meer toereikend. Voor nieuwbouw is een ontwerp gemaakt, een authentieke Drentse Schuur, passend bij de andere gebouwen op het terrein. De betonvloer is net gestort. Wanneer het klaar is?



"We hopen dat we na het NPK (Noordelijk PinksterKamp) in 2020 de gebruikte materialen kunnen opbergen in de nieuwe schuur." aldus Herbert Beuling, een van de drijvende krachten van de bouwvrijwilligers.



De cheque voor Scouting Beyloo ter Horstwerd beschikbaar gesteld nadat Laurens Stiekema als medewerker van TVM verzekeringen een aanvraag had gedaan bij de TVM foundation. Medewerkers, maar ook leden/klanten die bij transportverzekeraar TVM verzekerd zijn, kunnen een aanvraag indienen. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. Deze ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



Meer informatie over de initiatieven op www.tvmfoundation.nl.