ISV lanceert Autofox, slimme software voor mkb-rijscholen

ISV lanceert Autofox, slimme software voor kleine tot middelgrote rijscholen



Nederlands grootste specialist in rijschoolsoftware - ISV Software uit Enschede - lanceert deze maand een nieuw product voor kleine tot middelgrote rijscholen. Hiermee wordt automatisering voor de hele rijschoolbranche bereikbaar. De software heet Autofox en maakt planning, administratie en communicatie voor rijscholen makkelijk, zodat instructeurs tijd en kosten besparen.



ISV Software, dat al zo’n 20 jaar softwareoplossingen voor vooral grote rijscholen biedt, heeft lange tijd aan de ontwikkeling van het pakket gewerkt. Het idee erachter is om nu ook de kleinere en middelgrote rijschoolhouder over te halen te automatiseren. De mogelijkheden van het softwarepakket zijn grotendeels aangedragen door rijschoolhouders zelf, die ook feedback op het concept hebben gegeven.



Marcel Brunen, directeur van ISV Software vertelt: “Ook zzp’ers en kleinere rijscholen kunnen veel profijt hebben van onze software. Planning, facturatie, communicatie: het kan allemaal slimmer en gemakkelijker door zaken te automatiseren. Met deze speciale software voor kleinere en middelgrote rijscholen willen we koudwatervrees wegnemen. Daarom hebben we samen met hen veel tijd gestoken in gebruiksgemak en hebben we functionaliteiten opgenomen die bijna elke rijschoolhouder gebruikt.”



De grootste troeven van de software zijn de eenvoud en het gebruiksgemak. De software is ontwikkeld in samenspraak met rijschoolhouders, waardoor ook kleinere en middelgrote rijscholen er veel baat bij hebben. Met de handige agendafunctie kunnen instructeurs makkelijk lessen inplannen en daarnaast eenvoudig met leerlingen communiceren. Rijschoolhouders kunnen hiernaast te allen tijde facturen en betalingen inzien. Ook is er een koppeling met het CBR, waardoor de status van de examenaanvraag en de resultaten eenvoudig te monitoren zijn.



De software werkt in de cloud en voldoet aan de strengste eisen qua beveiliging. Een proefaccount is eenvoudig aan te vragen en alle instellingen kunnen rijschoolhouders zelf beheren. Het pakket is beschikbaar vanaf € 29,95 per maand en is zonder verplichtingen een maand gratis te testen.



https://autofox.nl/