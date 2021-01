'Extra bijdrage zorgverzekeringsfonds drijft toekomstige premies op'

Dit is een expertquote van Aad de Groot van DSW, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Groei buffers Achmea goed nieuws verzekerden | Geld | Telegraaf.nl



Zorgverzekeraars zullen over het jaar 2020 een uitzonderlijk positief resultaat realiseren. Zij ontvangen over 2020 een extra bedrag uit het Zorgverzekeringsfonds op basis van een artikel in de Zorgverzekeringswet dat regelt dat ze extra compensatie krijgen voor kosten die gemaakt zijn in tijden van een catastrofe zoals een pandemie. Hoewel de exacte hoogte nog onzeker is zal deze landelijk minimaal 1 miljard euro bedragen.



Geen rekening gehouden met vraaguitval



Het catastrofe artikel houdt geen rekening met een mogelijke vraaguitval van de reguliere zorg zoals wij die nu in de eerste en tweede golf van de coronapandemie hebben gezien. Hierdoor hebben zorgverzekeraars aan de ene kant minder uitgaven en aan de andere kant ontvangen zij de extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds voor de directe Covid-19 meerkosten. Dit leidt tot de uitzonderlijke positieve financiële resultaten van zorgverzekeraars over het jaar 2020.



Extra bijdrage drijft premies op



De bijdrage die nu beschikbaar gesteld wordt, zorgt echter voor een tekort in het zorgverzekeringsfonds. Dit tekort zal de komende jaren moeten worden aangevuld. VWS zal daarom naar alle waarschijnlijkheid de rekenpremie (de basis voor de zorgpremie) het komend jaar hoger vaststellen.



Extra bijdrage 1-op-1 gebruiken om premiestijging te dempen



Ik ben van mening dat zorgverzekeraars de extra bijdrage niet aan de reserves moeten toevoegen, maar moeten gebruiken om de toekomstige premiestijging voor verzekerden te dempen. DSW zal de extra bijdrage dan ook inzetten om de stijging van de rekenpremie als gevolg van de coronapandemie volledig te compenseren.



Aad de Groot is Voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW zorgverzekeraar.