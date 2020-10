TSNP: Eerste lichting Utrechtse thuisbezorgers afgestudeerd in klantvriendelijkheid

De eerste thuisbezorgers van The Super Nice People slaagden deze week in De Utrechtse Lik voor hun training ‘Bewustzijn, inzicht en reflectie’. Met hun nieuwe vaardigheden gaan zij van elke bezorging een prettige ervaring maken. Op de stoep en bij mensen in huis. The Super Nice People (TSNP) is het detacheringsbedrijf specifiek voor thuisbezorgers dat onder andere e-tailers, medische organisaties, verhuisbedrijven maar ook de voedselbank gaat helpen de klantvriendelijkheid te verbeteren met behoud van flexibiliteit. Oprichters Hoefsloot en van Keulen verdienden hun sporen in de e-commerce en logistiek. Wat hen betreft krijgt de thuisbezorger de rol van buurtcoach in een wereld van afnemend of verdwijnend persoonlijk contact.



In vaste dienst, zonne-energie, elkaar helpen en veel lol.



Onderzoek wijst uit dat 80% van alle bedrijven denken een uitstekende service te bieden, terwijl maar 8% van hun klanten tevreden zijn*. Een gat, waarin TSNP springt door maximaal te investeren in enthousiaste, energieke bezorgers. Opleidingen, onderzoek naar specifieke talenten en voorkeuren, een vast dienstverband, maar ook rijden op elektra, waterstof, zonne-energie, fietsen en samen lol hebben, zijn onderdeel van het pakket. Om invulling te geven aan de filosofie ‘elkaar helpen’ worden op continue basis diensten ingevuld voor voedselbanken. Maatschappelijke betrokkenheid voedt klanttevredenheid, aldus de detacheerder die zich volledig focust op thuisbezorging. De eerste trotse thuisbezorgers zijn deze week voor klant TSN Groen op pad gegaan. Visie en doelstelling van de 100% emissieloze logistieke dienstverlener passen naadloos bij TSNP.



Eerst Utrecht, dan de rest van Nederland.



De e-commerce markt groeit met dubbele cijfers. Het detacheerbedrijf verwacht dan ook snel te groeien. Na Utrecht staan Rotterdam, Delft en Haarlem op het programma. De oprichters komen beide uit de logistiek. Van Keulen studeerde retail en was lang verantwoordelijk voor de logistieke processen van TNT en PostNL. Hoefsloot, ondernemer pur sang, houdt van werken met mensen. Hij richtte al tijdens zijn studententijd mede JP Haarlem op: ‘De netste bezorgers van Nederland’. Het bedrijf groeide in een paar jaar uit tot 250 medewerkers en is inmiddels onderdeel van PostNL.



*Closing the delivery gap: Bain & Company