Nieuw Art Festival in vestingstad Heusden op 11-12 september 2021

Vestingstad wordt openluchtmuseum met als thema ‘het hoofd’. Eerste kunstenaars Artists in Residence bekend. Open inschrijving gestart.



Op 11 en 12 september 2021 vindt het Art Festival Heusden plaats. Dit is een nieuw initiatief dat artistiek talent, vernieuwende creaties, muziek, dans en de monumentale schoonheid van Heusden Vesting verenigt in één groot, interactief Kunstfestival. Het uitgangspunt is om nieuwe creaties te creëren binnen een actueel thema: het hoofd. Het Art festival daagt kunstenaars uit heel het land uit om op dit thema in te spelen en de hoofden van de bezoekers te inspireren.



Waarom het hoofd als thema? Het roept veel vragen in het hoofd op. Leven we niet te veel in ons hoofd? Zijn we een ‘hoofden maatschappij’ geworden? Wat doet eenzaamheid en corona met ons hoofd? Het hoofd staat centraal in onze maatschappij, het staat aan het hoofd van het lichaam, herbergt onze persoonlijkheid, wensen, verschillen, gedachten en angsten.



Artists in Residence kunstenaars bekend



Een onderdeel van het Art festival is Artists in Residence. Een week voor aanvang van het Festival zijn 6 kunstenaars in de vesting woonachtig om te werken aan hun kunstproject. De geselecteerde kunstenaars zijn: MooniQ Priem, Casper Strietman, Thomas Trum, Anita Vermeeren en Janneke Verhoeven. Er is nog één wildcard te vergeven aan een talentvolle student van het St. Joost. Met de bekendmaking van deze kunstenaars is de open inschrijving voor deelname aan het Art Festival Heusden officieel van start.



Open inschrijving tot 1 maart 2021



Tot 1 maart 2021 is er de mogelijkheid voor kunstenaars en artiesten zich in te schrijven via www.artfestivalheusden.nl. Het thema ‘hoofd’ zal centraal staan tijdens de eerste editie van die kunstfestival, met de vestingstad Heusden als toneel. Er zijn 40 expositieplekken beschikbaar. Een onafhankelijke commissie o.l.v. Ine Castelijns zal de verschillende inzendingen beoordelen en selecteren.