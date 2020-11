Code Rood.TV is een nieuwe aspirant omroep die het omroepbestel wil aanvullen

Van een intelligente lockdown, nu ook naar een intelligenter Nederland



Code Rood.TV is de nieuwe omroep die volledig informeert. Begrijpelijke informatie geeft voor alle lagen van de bevolking. Televisie programma's maakt met feiten, achtergronden, colleges, uitleg en animatie. Iedereen betrokken en iedereen geïnformeerd. Meningen kunnen worden gevormd gebaseerd op feiten, geen halve waarheden.



Doel: Onze samenleving wordt steeds complexer. Er gebeurt zo veel dat mensen op zoek zijn naar betekenis en begrip. In zulke tijden is informatie belangrijk. Alleen door grondig geïnformeerd te zijn, kunnen mensen tot een oordeel komen en kritisch denken. Een eigen mening vormen lukt tenslotte alleen als je toegang hebt tot brede en begrijpelijke informatie.



Nu is er ook veel informatie, van socialmedia, talkshows, nieuwsprogramma’s, kranten, tijdschriften. Maar soms is het vormen van een opinie dan toch nog moeilijk. En zijn er meer bronnen nodig en meer achtergrond informatie om tot een onafhankelijk mening te komen. Code Rood.TV wil daar een aanvulling op brengen.



Code Rood.TV vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland op de hoogte kan zijn van belangrijke feiten en achtergronden. Daarom wil het als aspirant-omroep iedere Nederlander in alle onafhankelijkheid uitgebreid informeren. Het wil televisie-programma’s maken die complexe onderwerpen in een bredere context plaatsen. Waardoor Ingewikkelde thema’s begrijpelijk en inzichtelijk worden gemaakt.



De complexheid van sommige maatschappelijke of economische onderwerpen maakt dat mensen soms afhaken. Mensen kunnen vatbaar worden voor valse informatie. Wat tweedracht zaait. Terwijl Nederlanders in principe het zelfde willen. Namelijk het beste voor Nederland. En dus blijft betrokkenheid belangrijk. Voor alle lagen van de bevolking.



Hoe: Code Rood.TV wil de omroep zijn waar onderwerpen volledig worden uitgediept. Eventueel in de vorm van colleges met toelichtende animatie. Met verschillende invalshoeken in historische, sociale en economische context. Echt van A tot Z.



Code Rood.TV maakt ook een internetplatform en een youtube kanaal waarop wetenschappers, beleidsmedewerkers en onderzoeksjournalisten hun bevindingen en eigen platformen in begrijpelijke taal kunnen delen. Op deze manier wordt die informatie toegankelijk voor een breed publiek.



Code Rood.TV wil maatschappelijk geëngageerd blijven en nodigt vooral ook jongeren uit om hun eigen journalistieke reportage te maken.



Code Rood.TV respecteert alle geloofsovertuigingen, politieke stromingen en culturele verschillen mits deze een democratisch maatschappelijk opbouwende intentie hebben. Code Rood.TV is onafhankelijk en staat aan de kant van de feiten. Het is aan de kijker om zijn mening te vormen.