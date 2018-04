ROC van Amsterdam en mobiliteitsbranche slaan handen ineen

De eerste funderingspalen voor de Kabelweg 88 in Amsterdam-West zijn geslagen. Eigenaar Exclusiva, NexTechnician, MBO College Westpoort en MBO College Noord van het ROC van Amsterdam vierden daarmee de start van de bouw van een nieuw opleidingscentrum. Het doel? Een nog betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen de mobiliteitsbranche.





De automotive branche is een branche die sterk in beweging is. Technologieën veranderen snel waardoor het cruciaal is dat onderwijs en bedrijfsleven nauw met elkaar samenwerken. Op de Kabelweg wordt daarom een nieuw opleidingscentrum gebouwd waar alle mobiliteitsopleidingen van MBO College Westpoort en MBO College Noord vanaf april 2019 les krijgen. Denk hierbij aan mobiliteit in de vrachtwagenbranche, personenauto’s, tweewielers, maar ook schade en carrosserie. In het nieuwe pand komt ook een Innovatielab. Hier werken studenten samen met het bedrijfsleven aan innovatievraagstukken vanuit het werkveld. Het Innovatielab dient daarnaast als een ontmoetingscentrum voor de mobiliteitsbranche.





Subsidie-gelden

De realisatie van het pand is mede tot stand gekomen door schoonmaakleverancier Exclusiva. Als eigenaar van het pand bouwen zij een gebouw dat aan de eisen die aan onderwijsgebouwen gesteld wordt voldoet en verhuren zij dat deel voor de realisatie van het opleidingscentrum. Voor de realisatie van het opleidingscentrum maakt het ROC van Amsterdam naast de inzet van eigen middelen ook gebruik van subsidies uit de RIF- en EFRO-gelden. 2800 m2 van het pand wordt gebruikt voor het geven van onderwijs. De overige 1200 m2 heeft de functie van kenniscentrum.



Aansluiten bij behoeften

“De komst van dit nieuwe opleidingscentrum is ontstaan vanuit een behoefte van het bedrijfsleven”, vertelt Florus Roelofsen, directievoorzitter van MBO College Noord en MBO College Westpoort van het ROC van Amsterdam. “Zij gaven aan geen probleem te hebben op het gebied van kwantiteit, maar wel op het gebied van kwaliteit. Bij het nieuwe opleidingscentrum werken het bedrijfsleven en onderwijs nauw met elkaar samen, waardoor aan deze behoefte kan worden voldaan. Studenten betreden het werkveld met die competenties waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. En ook medewerkers van het bedrijfsleven krijgen binnen ons opleidingscentrum de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.” Bijzonder aan het gehele traject, vanaf het bedenken van het opleidingscentrum vier jaar geleden tot aan nu, vindt Roelofsen dat nog steeds alle partijen die in het begin om tafel zaten er nog steeds zitten. “Ondanks de moeilijkheden die we soms tegenkwamen, zijn we met z’n allen blijven toewerken naar die oplossing die voor ons allen werkt.”





Over NexTechnician

Binnen NexTechnician werken het Amsterdamse bedrijfsleven en het ROC van Amsterdam, waar MBO College Noord en MBO College Westpoort onderdeel van zijn, nauw samen. Dit met als doel te zorgen voor een kwalitatief betere instroom van nieuwe medewerkers in het Amsterdamse bedrijfsleven en bedrijven te helpen bij de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.