Pro Warehouse lanceert App voor eenvoudige offboarding van Mac-devices

Pro Warehouse heeft een nieuwe applicatie ontwikkeld om het wissen van Mac-devices net zo eenvoudig te maken als het installeren ervan. Iedere werknemer kan hiermee zijn of haar Mac op een correcte, veilige en eenvoudige manier wissen. De app wordt gratis uitgegeven en is te downloaden.



Iedereen kent het ‘welkom’-scherm wanneer je voor het eerst je nieuwe Mac opstart. Een mooi en overzichtelijk scherm, waar je gemakkelijk doorheen loopt. Na enkele minuten is je Mac gereed voor gebruik. Echter, wanneer je deze machine weg wilt doen of bijvoorbeeld moet inleveren op je werk, loop je tegen een ander probleem aan. Hoe wis ik mijn machine net zo eenvoudig als het installeren ervan?



De EraseInstall-applicatie

Daarvoor heeft Pro Warehouse nu dé oplossing. De EraseInstall-applicatie. De applicatie biedt een gebruikersinterface die de opdracht ‘startosintall –eraseinstall’ start, die verborgen is in de macOS installer-toepassing. Hiermee kan iedere gebruiker op een kinderlijk eenvoudige manier zijn of haar machine geheel correct en veilig wissen.



“Onze applicatie geeft eindgebruikers, technici en beheerders gemakkelijke toegang tot een tool die het systeem wist. We kozen ervoor om een applicatie te bouwen met een overzichtelijke interface die de nodige controles uitvoert en daarvan een samenvatting geeft, alvorens over te gaan op wissen. EraseInstall maakt het offboarden een stuk eenvoudiger voor de werknemer en IT-afdeling.” Aldus Mischa van der Bent, Technical Director bij Pro Warehouse.



Hoe werkt de app?

EraseInstall toont een aantal schermen. De eerste legt uit wat de applicatie doet, daarna krijg je een samenvatting van de gedane controles. Er wordt gecontroleerd of het systeem over APFS beschikt, of Find My Mac is ingeschakeld en of er een internetverbinding is. EraseInstall lokaliseert een geschikte "Installeer macOS" applicatie. Hierna wordt de Mac volledig gewist en opnieuw geïnstalleerd.



De app downloaden

Download het installatieprogramma voor de toepassing EraseInstall hier. Het installatieprogramma zal de EraseInstall.app in de map Applications-Utilities plaatsen.



Je kan de applicatie "Install macOS" (voor 10.13.4 of hoger) installeren, kopiëren of downloaden via een beheersysteem, VPP of handmatig.



WAARSCHUWING: de app is volledig functioneel en zal het systeem waarop hij wordt uitgevoerd wissen en installeren. Voer dit alleen uit op een testmachine!



Volledige link naar de applicatie:



https://bitbucket.org/prowarehouse-nl/erase-instal...



Over Pro Warehouse

Pro Warehouse is dé zakelijke Apple Reseller van Nederland. Met 100% focus op Apple in de zakelijke markt, zet Pro Warehouse haar kennis en ervaring op het gebied van inrichting, het beheer en de optimalisatie van IT graag in, om te adviseren en te begeleiden bij de keuzes voor de lange en de korte termijn. Vanaf de installatie tot en met het onderhoud van de systemen, Pro Warehouse neemt alle zorgen uit handen. Met de consultants van Pro Warehouse haal je ervaren experts in huis, die ervoor zorgen dat de IT-omgeving optimaal blijft presteren, waardoor er een last van je schouders valt. Als Apple Authorised Enterprise Reseller is Pro Warehouse een volwaardige Apple-partner om organisaties te helpen met oplossingen, diensten en hardware van Apple.