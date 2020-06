Bonami SpelComputer Museum heropent groter dan ooit

Het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle is verheugd te kunnen melden vanaf maandag 1 juni weer open te zijn voor publiek!



Na een periode van 10 weken noodgedwongen de deuren te moeten sluiten, zien de medewerkers van het museum ernaar uit om weer bezoekers te mogen verwelkomen. De afgelopen weken hebben niet alleen in het teken gestaan van voorbereidingen op de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’, ook de museumcollectie is significant uitgebreid.



Significante museum uitbreiding



De expositieruimte is met ruim 200 m3 vergroot. In deze inpandige ruimte, dat voorheen werd gebruikt voor opslag, staan nu ruim 600+ extra museumitems tentoongesteld. Door deze ruimte ter beschikking te stellen voor bezoekers kan het museum een nog completere kijk geven op de geschiedenis van de spelcomputer en computer.



Nieuwe toevoegingen zijn onder andere de legendarische Radio Shack TRS-80 microcomputer evenals een uitgebreide en unieke verzameling aan 16-bit minicomputers van Data General Nova. Ook de Sega Multi Mega console uit 1994 is aan de collectie toegevoegd, evenals heel veel merchandise.



Wist u dat de MB Vectrex de eerste console was die gebruikt kon worden met een 3D bril? De eerste versie van deze zeldzame 3D bril ligt nu in het museum. En heeft u wel eens een Atari Jukebox gezien? Ook deze is in het museum te bewonderen.



Corona maatregelen



Het Bonami SpelComputer museum is ruim opgezet, waardoor er kan worden voldaan aan de afstandscriteria van 1,5 meter die door de Rijksoverheid is bepaald. Bezoekers wordt bij binnenkomst gevraagd de handen te ontsmetten en via een vaste looproute het museum te doorlopen.



Ook de kantine is aangepast, zodat bezoekers op gepaste afstand van elkaar een drankje of hapje kunnen nuttigen. Daarnaast wordt het pand extra geventileerd en schoongehouden. Kortom, wij voldoen aan alle criteria, ter voorkoming van eventuele besmetting.



Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen kan het museum alleen bezoekers toelaten die vooraf hebben gereserveerd. Reserveren is mogelijk via e-mail, telefoon en via ons online reserveringssysteem. We hopen hierbij op uw begrip.



Het zijn zware tijden voor de culturele sector, uw bezoek wordt daarom nog meer gewaardeerd. Door een bezoek te brengen aan het game museum in Zwolle draagt u bij aan de continuïteit van het culturele erfgoed. Wij heten u dan ook graag van harte welkom!



Online reserveringssysteem: https://tickets.computermuseum.nl/