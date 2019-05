Ongeluk met lift erkend: smartengeld voor student

De Rijksuniversiteit Groningen heeft erkend aansprakelijk te zijn voor het ongeluk in januari, waarbij een lift met veertien personen eerst drie en later zeven verdiepingen naar beneden stortte. Letselschadebureau JBL&G uit Groningen heeft voor een van de gevallen studenten al een voorschot van duizend euro aan smartengeld geregeld voor het angstige avontuur.



Veertien onderzoekers en studenten stapten op 17 januari in de lift op de eerste verdieping van het Farmaciegebouw aan de Antonius Deusinglaan in Groningen. Doel was de negende etage. Toen zij daar aankwamen gingen de deuren echter niet open, maar zakte de lift plotseling na een ongecontroleerde beweging met hoge snelheid weer naar beneden. Doordat de noodremvoorziening in werking trad, bleef hij hangen tussen de zesde en de vijfde verdieping. Medewerkers en een monteur schoten te hulp. Maar onder hun verschrikte ogen zette de lift zich na een uur plots weer in beweging en viel nog veel verder omlaag. Het lukte niet de lift af te remmen. Die kwam hierdoor met hoge snelheid abrupt tot stilstand op de hydraulische buffer in de kelder.



Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft met proeven vastgesteld dat de val veroorzaakt is door een niet juist afgestelde rem bij een bijna maximale belasting: er mochten zestien mensen in de lift, er stonden die dag veertien in. Tijdens de proeven is gebleken dat er niets was gebeurd wanneer de rem juist was afgesteld en de balancering van de liftkooi was aangepast aan het contragewicht. Geluk bij een ongeluk was wel, dat er door de volle lift eigenlijk geen ruimte was om te vallen: iedereen werd tegen elkaar aan geperst. Desondanks was de paniek natuurlijk extreem en vielen er enkele lichtgewonden. Voor de zekerheid kwam een ambulance ter plekke.



In een verklaring van de universiteit erkende voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur dat het ongeluk “een zeer angstige ervaring” was voor de medewerkers en studenten die opgesloten zaten in de lift. “Het heeft veel impact op hen gehad. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat ondanks periodiek onderhoud en regelmatige keuringen het mankement aan de rem niet is bemerkt. Dat is voor ons de reden om de onderhoudsprocedures van alle liften onder de loep te nemen en zo nodig aan te scherpen.”



Een van de slachtoffers, een 28-jarige student uit Groningen, heeft letselschadebureau JBL&G in de arm genomen om smartengeld en schadevergoeding te claimen voor zijn onvrijwillige avontuur met de lift. Hij kampt maanden na het ongeluk nog steeds met ernstige psychische klachten. Hij ervaart nog elke dag enorme spanning als hij weer in een lift stapt, en staat hiervoor onder behandeling bij een psycholoog. Vooruitlopend op een uiteindelijke regeling heeft verzekeraar Nationale Nederlanden van de universiteit hem al een voorschot van duizend euro uitgekeerd.