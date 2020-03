RegioPlus komt met Ontdekdezorg pop-up store op Utrecht CS

Van 10 t/m 21 maart opent de Ontdekdezorg pop-up store zijn deuren in de centrale hal van Utrecht Centraal Station. De Ontdekdezorg pop-up store is een initiatief van 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, samenwerkend in RegioPlus. Met deze opvallende winkel, op één van de drukste plekken van Nederland, vraagt RegioPlus aandacht voor de Ontdekdezorg week. Deze vindt van 16 t/m 21 maart plaats in het hele land. Op dinsdag 10 maart om 14.15 uur wordt de Ontdekdezorg pop-up store feestelijk geopend door wethouder Maarten van Ooijen van de Gemeente Utrecht en zorg- en welzijnsprofessionals.



Ontdek Check Match Like, werken in Zorg en Welzijn



Bezoekers aan de Ontdekdezorg pop-up store kunnen kennis maken met de verrassend veelzijdige wereld van Zorg en Welzijn, bijvoorbeeld door het doen van de Z-factor test. Zijn ze geschikt voor leren en werken in zorg en welzijn? Hebben ze bijvoorbeeld inlevingsvermogen en zijn ze initiatiefrijk, communicatief en teamgericht? Kortom: Hebben ze de Z-factor?



Daarnaast zijn er in de pop-up store loopbaancoaches aanwezig voor inhoudelijke vragen en kunnen ‘klanten’ in gesprek met onze zorgambassadeurs, die zelf al jaren in de sector werken. Op het Ontdekdezorg podium zijn elke dag verrassende dingen uit zorg en welzijn te zien en te horen. Zo geeft Stichting Appeltaartconcerten een aantal voorstellingen en zijn er verassende innovaties uit de sector van onder andere CRDL en het Fietslabyrint te zien.



Ontdekdezorg week



De Ontdekdezorg week is de nieuwe naam van de Week van Zorg en Welzijn. RegioPlus organiseert deze week al jaren, om meer mensen te motiveren om te kiezen voor een baan in Zorg en Welzijn. Dit jaar gebeurt dat onder een nieuwe naam en in een nieuw jasje, aansluitend bij de landelijke Ik Zorg campagne. De Ontdekdezorg week richt zich op zij-instromers en her-intreders. Dit zijn mensen die al eerder in zorg en welzijn hebben gewerkt en willen terugkeren. Of die misschien juist in een hele andere sector werken, maar wel de Z-factor hebben!



Tijdens de Ontdekdezorg week organiseren de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn door het hele land evenementen, zoals banenmarkten, carrière festivals, meet & greets en job cafés.