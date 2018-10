Eerbetoon aan George Michael langs 40 Nederlandse theaters

Beste redactie,



Jordan Roy eert George Michael met een grote Nederlandse theatertour



Zanger Jordan Roy brengt een eerbetoon aan George Michael. Vanaf deze maand reist hij langs meer dan 40 Nederlandse theaters.



Nederlandse George Michael



Jordan Roy, die bij het grote publiek bekend is als de zanger van popgroep Adlicious en coach van The Talent Project, wordt al sinds het begin van zijn carrière vergeleken met George Michael. Niet alleen door uiterlijke kenmerken, maar ook door zijn stem en podiumpresentatie. “Tien jaar geleden wist ik niet zo goed wie George Michael was, dus ben mezelf toen meer in hem gaan verdiepen. Ik kwam er zo achter dat onze levens wel heel veel gelijkenis vertoonde”. “Afgelopen maand ontdekte een fan zelfs dat mijn persfoto waarop ik in een George Michael “look & feel” afgebeeld wordt, door een Engelstalige fanshop gebruikt wordt op truien, t-shirts en mokken. Ik vind dat wel heel apart, maar toch ook wel weer een compliment, want George Michael is een inspiratiebron voor mij”.



Inspiratie bron



In veel van George Michael’s eigenschappen kan Jordan zichzelf herkennen: van perfectionist, de soort humor tot aan hun liefde voor dezelfde (soul)muziek. Maar ook het feit dat zij allebei uit een gelovig gezin komen en daarin dezelfde uitdagingen tegen kwamen. George Michael is nooit letterlijk uit de kast gekomen en heeft veel in zijn leven verzwegen. “Zelf heb ik tot mijn 23e mijn geaardheid ontkent. Zo ontdekte ik steeds meer raakvlakken waarin ik mezelf in George Michael herken. Hij is hierdoor als zowel artiest als mens, een van mijn inspiratie bronnen.



Eerbetoon



Jordan wil zijn publiek meenemen in de gevarieerde muzikale wereld van de Engelse singer-songwriter waarbij niet uitsluitend zijn originele hits worden gespeeld. Samen met zijn eigen live band en backing vocalisten wil hij het publiek laten zien wat voor een te gekke liedjes George Michael schreef en wat een bijzondere artiest hij was. Niet alleen zijn solo-werk, als Freedom en Faith, staat centraal maar ook de vele hits die hij scoorde met Wham. “George deed ook een Cover to Cover Tour, omdat hij muziek van anderen echt geweldig vond om naar te luisteren en te zingen. "Ik zal daarom ook covers zingen die hij zelf te gek vond. Naast een avond feest van herkenning en een avond vol entertainment, want George Michael hield van een feestje. Hoop ik dat mensen George Michael, in mij, zullen herkennen en zich soms zelf ook kunnen identificeren met zijn verhaal". Jordan Roy kan niet wachten om te gaan uitpakken en het publiek te raken met zijn unieke sound van meerstemmigheid.



Freedom – een eerbetoon aan George Michael is vanaf deze week te zien in 40 theaters door heel Nederland