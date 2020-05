Sportschool kan veilig open dankzij ioniserende luchtreiniging

Warren’s Sportinstituut installeert systeem dat alle virussen elimineert



RIDDERKERK/HELLEVOETSLUIS – Sportscholen en fitnesscentra in Nederland kunnen per 1 juli op veilige wijze open zeker als ze de lucht in hun ruimtes reinigen met behulp van ionisatie. Dat stelt Martin Warren van Warren’s Sportinstituut, die onlangs een dergelijk systeem heeft laten installeren. De technologie verwijdert alle deeltjes in de lucht en 97 procent van alle virussen.



Met zijn investering wil Warren zijn klanten en personeel beschermen tegen mogelijke besmetting met Covid 19, als de sportscholen op 1 juli weer onder strenge voorwaarden open mogen. ,,Ik wil de overheid laten zien dat we er in de fitnessbranche wel degelijk alles aan doen om schone lucht en een gezond binnenklimaat te garanderen. Door die verantwoordelijkheid te pakken wil ik ook de angst bij mijn klanten wegnemen en voor hen een veilige omgeving creëren om te sporten en te bewegen. Op deze manier kunnen we aan de strenge voorwaarden die het kabinet stelt”, stelt hij.



Zijn sportinstituut in Hellevoetsluis beslaat 2500 vierkante meter. In alle sportruimten en het horecadeel heeft hij het zogeheten Health+ luchtzuiveringssysteem laten installeren. Dat maakt gebruik van twee technologieën. Via zogeheten high density ionisatie worden de allerkleinste deeltjes uit de lucht verwijderd. Simpel gezegd door ze via een ionisator een negatieve lading te geven, waarna ze op de grond vallen of deels door een positief geladen collectorplaat worden verwijderd.



Uit onderzoek van het gerenommeerde Karolinska Instituut, de bekendste medische universiteit van Zweden, die elk jaar de kanshebbers voor de Nobelprijs voor de geneeskunde selecteert, blijkt dat op deze manier niet alleen fijnstof, allergenen en schimmels worden geëlimineerd, maar ook in de lucht zwevende aerosole virussen worden gedeactiveerd. Daardoor wordt het risico op virusoverdracht via de lucht met 97 procent gereduceerd.



De gepatenteerde technologie is door het Zweedse LightAir verwerkt in IonFlow luchtreinigingssystemen, die in Nederland op de markt worden gebracht door importeur Habitat Solutions. Bij de tweede technologie wordt door een combinatie van een filter en ionisatie de lucht gezuiverd en ververst. Daarmee wordt zelfs 99,99 procent van alle virussen uit de lucht gehaald.



Het systeem werkt ook effectief tegen aerosolen in de lucht. Die spelen volgens deskundigen een belangrijke rol in de verspreiding van Covid 19, met name in binnenruimtes. Het virus kan ingesloten zijn in deze minuscule druppeltjes. Door die in te ademen kunnen mensen besmet raken. ,,Ons systeem deactiveert de virussen in de aerosolen, waarna ze met een filter met enorme capaciteit worden afgevoerd. Daardoor is er geen besmettingsgevaar meer”, zegt directeur Rob Jansen van Habitat Solutions. Volgens hem kan ioniserende luchtreiniging in alle binnenruimtes worden ingezet. Van zorgcentra tot sportscholen, van de horeca tot scholen en kantoren. Kortom, overal waar het risico op besmetting via aerosolen aanwezig is.



Warren nodigt binnenkort het gemeentebestuur en als het kan ook mensen van het RIVM uit om in zijn fitnesscentrum te komen kijken. ,,Dan kan ik mijn verhaal houden, laten zien dat het werkt en aantonen dat we ook alle aerosolen kunnen deactiveren. Als je weet dat je via ionisatie 97 procent van alle virussen uit de lucht kunt verwijderen, dan kunnen we hiermee een enorme stap zetten”, zegt hij.