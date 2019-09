Nederlandse uitvinding: vers gekookt eitje of roerei binnen één minuut

Amsterdam – Na meer dan 10 jaar onderzoek heeft het Nederlandse bedrijf Eggciting Products met succes twee apparaten ontwikkeld die binnen één minuut een ei kunnen koken of roerei kunnen maken. Behalve dat dit zowel tijd als energie bespaart, levert het apparaat ook een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van voedselverspilling.







Stel je het gemiddelde ontbijtbuffet in een hotel voor: het gekookte ei is nooit precies gekookt zoals jij dat wilt en de roereieren liggen onder de verwarmingslampen uit te drogen en zien er niet uit noch smaken als verse eieren. En nadat de laatste gasten ontbeten hebben, worden de overblijvende eieren weggegooid. “Hier moet verandering in komen,” dacht de Nederlandse CEO van Eggciting, Marcel Bivert. Hij bracht een team bij elkaar bestaande uit ingenieurs, mensen uit de hotelsector en een levensmiddelenbedrijf. Het resultaat: twee gepatenteerde apparaten die net zo eenvoudig zijn als ze vernuftig zijn: The Eggcheff.



Enkel en alleen een druk op de knop



Consumenten kunnen de apparaten van The Eggcheff eenvoudig en veilig zelf bedienen. Met enkel en alleen een druk op de knop van de Eggcheff Cooker kun je kiezen tussen een zacht, medium of hardgekookt ei. De Eggcheff Cooker reduceert de kooktijd van een ei van twaalf minuten tot slechts één minuut: iets wat nog niet eerder gepresteerd is.



De Eggcheff Scrambled kookt en mengt de eieren automatisch en voegt zelfs een spork aan de beker of mok toe, zodat je deze ook mee kunt nemen. Verse ingrediënten als tomaat, paprika, ui en kaas kunnen naar wens toegevoegd en meegekookt worden. “En dat allemaal in een minuutje, even lang als je op je koffie wacht,” legt Bivert uit. De Scrambled Eggcheff maakt niet alleen gepersonaliseerde roereieren met verse ingrediënten, maar kan ook andere ontbijtproducten koken zoals haver, eiwit en andere gezonde keuzes.



De door Eggciting Products ontwikkelde apparaten maken gebruik van een nieuwe gepatenteerde hybride verwarmingstechniek, die de zuinigste manier is om eieren te koken. Beide apparaten bieden de mogelijkheid om een zeer snel, vers gepersonaliseerd ontbijt zonder verspilling op te dienen in plaats van een industrieel verwerkt product in een wegwerpverpakking.



Net als thuis



“Van begin af aan hebben we ons gericht op hotels, cafés en verkopers van meeneemproducten, zodat mensen kunnen genieten van heerlijke, gepersonaliseerde en gezonde eieren, net als thuis,” vertelt Bivert van Eggciting Products. De Eggcheff apparaten zullen voor het eerst te zien zijn in oktober 2019.