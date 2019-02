Blessurehulp helpt blessures in amateurvoetbal terug te dringen

Een nieuwe online tool moet het aantal sportblessures in het amateurvoetbal terug gaan dringen. Fysiotherapiewebsite Hierhebikpijn.nl lanceert vandaag de zogeheten “Blessurehulp”, een online blessure- en preventie tool die voetbalclubs gratis op hun website kunnen plaatsen.



De Blessurehulp geeft toegang tot betrouwbare informatie over blessures en preventie. Zo wordt er uitgelegd wat een goede warming-up is, welke oefeningen daarbij horen en hoe er gerekt en gestrekt dient te worden. Ook kunnen voetballers met een blessure eenvoudig informatie krijgen over hun blessure en krijgen zij advies wat te doen om van de klachten af te komen.



De informatie die via de Blessurehulp beschikbaar komt, is opgesteld door ervaren (sport)fysiotherapeuten die hun steentje bij willen dragen aan het voorkomen van blessures in het amateurvoetbal. Niet eerder was het zo gemakkelijk voor voetbalclubs om hun leden van uitgebreide informatie over blessures en preventie te voorzien.



De warming-up kan beter



Voor veel voetbalteams is de warming-up een vast ritueel dat al sinds jaar en dag op dezelfde manier wordt uitgevoerd. De meeste voetbalteams beginnen met het op- en neer lopen over het veld waarbij al lopende een aantal oefeningen worden gedaan. Daarna wordt er veelal ‘statisch gerekt’.



“De loopoefeningen kunnen vaak veel beter en voetbalspecifieker. Ook is het advies om vooral ‘dynamisch’ te rekken, iets wat je ook in het topvoetbal ziet, maar op een of andere manier nog niet tot het amateurvoetbal is doorgedrongen.” Aldus Merel Hoezen, sportfysiotherapeute bij Hierhebikpijn.nl.



Volgens de sportfysiotherapeute kan het aantal blessures in het amateurvoetbal teruggedrongen worden. “Wat voetbalclubs vaak niet weten is dat uitgebreid onderzoek gedaan is naar een goede warming-up. Onderzoek van de FIFA toont aan dat de kans op blessures bij voetballers tot wel 30% vermindert bij het doen van de juiste warming-up. Iedere voetbalclub zou haar leden dus moeten voorlichten over de juiste warming-up. Dat kan vanaf nu heel eenvoudig online, via de eigen website, met de Blessurehulp.”



Informatie over blessures



De Blessurehulp geeft ook toegang tot informatie over de meestvoorkomende voetbalblessures. Zo kan een voetballer die last heeft van zijn of haar knie, eenvoudig via de website van de voetbalclub informatie vinden en de juiste keuzes maken.



Via de tool kunnen ook vragen gesteld worden over blessures. De vragen worden vervolgens gratis beantwoord door een ervaren (sport)fysiotherapeut van Hierhebikpijn.nl. Een landelijk netwerk van een paar honderd fysiotherapiepraktijken staat klaar om de voetballers met ernstigere blessures in de praktijk te onderzoeken en advies te geven.



Andere sporten



De Blessurehulp is vooralsnog alleen voor voetbalclubs beschikbaar. Er zijn plannen om de tool ook voor andere sporten beschikbaar te maken.



Eenvoudige installatie



De Blessurehulp is met enkele muisklikken op iedere website te plaatsen. “We hebben de Blessurehulp zo ontwikkeld dat voetbalclubs zonder gedoe deel kunnen nemen aan dit project”, vertelt de sportfysiotherapeute. “Door het eenvoudig te maken hopen we dat voetbalclubs massaal de tool gaan gebruiken.“



Aanmelden



Voetbalclubs kunnen de Blessurehulp eenvoudig aanvragen via https://www.hierhebikpijn.nl/blessurehulp