Commissaris van de Koning neemt boek Kasteel Kerckebosch in ontvangst

Tijdens een feestelijk ontvangst is het eerste exemplaar van het boek ‘Buitenplaats hotel kasteel Kerckebosch – ruim 100 jaar historie’ uitgereikt aan de heer Hans Oosters (Commissaris van de Koning provincie Utrecht) en de heer Koos Janssen (burgemeester van Zeist). De geschiedenis van ’t Kerckebosch is uitgezocht door Pierre Rhoen, van 1988 tot 2016 gemeentearchivaris van Zeist, en bekend om zijn fenomenale kennis van de geschiedenis van Zeist en omgeving.



In de Zeister bossen aan de Arhemse Bovenweg ligt een bijzondere buitenplaats: Kasteel Kerckebosch. De torens, raampartijen en opmerkelijke details stellen bezoekers voor een raadsel. Uit welke tijd dateert dit bouwwerk? In nauwe samenwerking met Stichting De Zilver-Kamer is die geschiedenis nu uitgezocht en beschreven in een handzaam boek.



’t Kerckebosch is in 1911 gebouwd door jhr. Egbert Lintelo de Geer. Als liefhebber van de gotische bouwstijl gaf hij het de uitstraling van een eeuwenoud kasteel. Zijn kleinzoon acteur Ursul de Geer deelt samen met zijn broer Titiaan die zilversmid is familie herinneringen aan ’t Kerckebosch. Een rondleiding in woord en beeld nodigt uit tot verkenning van de schatten in en om dit intrigerende gebouw.



Hotel en Restaurant

Het hier gevestigde hotel en restaurant Kasteel Kerckebosch staat sinds 2015 onder leiding van hotelier Ingmar Sloothaak en patron-cuisinier Hans van Triest. Sloothaak: “Er is hier zoveel te zien! Gasten vragen altijd naar de geschiedenis van het kasteel en die komt nu echt tot leven.”. Van Triest vult aan: “Ik ben van mening dat de kracht is dat wij en onze medewerkers erover vertellen. Niets is zo sterk als een gesproken verhaal dat wordt doorverteld. Dit boek stelt ons in de gelegenheid het juiste verhaal aan onze gasten door te vertellen”.



Het boek zal binnenkort verkrijgbaar zijn in diverse lokale boekhandels, op de webshop van het kasteel en bij de hotelreceptie.