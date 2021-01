Vergelijkings-website informeert ondernemers over financieringsopties

Voor een zelfstandig ondernemer is belangrijk om een lening af te sluiten die past bij de financieringsbehoefte en bij de mogelijkheden om af te lossen. Het afsluiten van een lening voor MKB-bedrijven kan soms een tijdrovend en lastig proces zijn. Er is een groeiend aanbod aan verstrekkers waaruit een ondernemer kan kiezen waardoor het steeds ingewikkelder wordt om een weloverwogen keuze te maken. Als zelfstandig ondernemer wilt u het liefst alle financieringsopties met elkaar kunnen vergelijken. Hiervoor heeft Zakelijkgeleend.nl een oplossing bedacht. Ze biedt ondernemers de mogelijkheid om aanbieders van bedrijfsleningen snel en gemakkelijk met elkaar te vergelijken om zo succesvol een aanvraag te kunnen doen. In een overzicht geven zij de bekendste en meest betrouwbare aanbieders voor een zakelijke financieringsopties voor een MKB-bedrijf. Met 3 simpele stappen genereert het systeem op basis van algoritmes een overzicht van de aanbieders die het best passen bij het bedrijf van de ondernemer.



Waarom kiezen voor Zakelijkgeleend.nl?



In deze onzekere tijd waarin alles met de dag kan veranderen is het van belang dat een ondernemer een zakelijke lening kiest die past bij zijn wensen en een lening die hij zonder problemen kan aflossen. Via Zakelijkgeleend.nl kan de ondernemer bedrijfsleningen op basis van de belangrijkste eigenschappen met elkaar vergelijken. Er zijn tal van variabelen zoals rentetarieven, looptijd en terugbetaaltijd waar u rekening mee dient te houden. Verder geven sommige lening verstrekkers vaak niet alles prijs en is de informatie zelfs onduidelijk, misleidend of niet-transparant.



Bij Zakelijkgeleend.nl is de informatie altijd accuraat en up-to-date is. Informatie zoals rentetarieven, looptijd, terugbetaaltijd worden overzichtelijk op een rijtje gezet zodat u als ondernemer niet op zoek hoeft te gaan naar de kleine lettertjes. Door het duidelijke en heldere overzicht wordt de ondernemer goed geïnformeerd. Hierdoor kunt u alle aanbieders tegen elkaar afwegen om zo de meest lucratieve oplossing te vinden.



Mogelijkheden voor financieringsopties



Er zijn verschillende mogelijkheden voor financieringsopties. Een daarvan is de Coronasteun. Zakelijkgeleend.nl is de enige vergelijkingssite die u vrijblijvend oplossingen biedt en uitleg geeft over de huidige Corona financieringssteun. Om ondernemers bij te staan in deze wereldwijde pandemie zijn er een aantal regelingen opgezet door de overheid om de ondernemer tegemoet te komen. Denk bijvoorbeeld aan tegemoetkomingen in de loonkosten of inkomensondersteuning. Verder zijn er ook regelingen die het verkrijgen van krediet faciliteren. Komt een ondernemer niet in aanmerking voor deze steun, maar heeft hij wel een financieringsbehoefte, dan kan hij een zakelijke lening aanvragen. Het aanvragen van een zakelijke lening is met name bedoeld voor grote en eenmalige investeringen zoals het kopen van een auto of het bouwen van een nieuwe website. Ook kan een ondernemer gebruik maken van zakelijk krediet. Dit krediet is bedoeld om een bedrijf wat ademruimte te geven. Deze mogelijkheid tot financiering wordt doorgaans gebruikt om lopende rekeningen af te betalen en is een goede manier voor seizoensgebonden bedrijven om zo het hoofd boven water te houden. De ondernemer kan zelf een keuze maken welke financieringsopties het beste bij zijn financieringsbehoefte past.



Voor wie is het bedoeld?



Zakelijkgeleend.nl is een initiatief dat is opgezet voor het MKB-bedrijf of zelfstandige ondernemers. Een financiering of lening aanvragen bij een bank is vaak een log en traag proces en bij Zakelijkgeleend.nl geloven ze dat dit veel sneller kan en kunt u alle financieringsopties op de website gemakkelijk met elkaar vergelijken. Om te bepalen of een bedrijf kredietwaardig is en een lening terug kan betalen, wordt gekeken naar de Loan to Value (LTV). Op basis van deze en andere variabelen wordt bepaald of een ondernemer in aanmerking komt voor een zakelijke financiering.



Hoe het werkt?



Een zakelijke financiering aanvragen en financieringsopties kan een ondernemer nu eenvoudig regelen. Dit kan zelfs binnen 10 minuten door het aanvraagformulier te doorlopen. U heeft enkel een transactieoverzicht van uw zakelijke bankrekening nodig. Binnen 24 uur wordt de aanvraag beoordeeld en berekent Zakelijkgeleend.nl de mogelijkheden voor een zakelijke financiering. Hierna wordt er met u contact opgenomen om de berekende kredietruimte en het voorstel te bespreken. Het voorstel is geheel vrijblijvend en u kunt daarna bepalen wat u doet. Is de zakelijke financiering toegekend? Dan heeft u het binnen 3 dagen op uw zakelijke rekening. Op basis van een percentage van de omzet wordt de aflossing berekend.



Meer informatie over financieringsopties



Bent u een zakelijke ondernemer en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor zakelijke financiering of financieringsopties vergelijken? Dan kunt u contact opnemen met Zakelijkgeleend.nl via de chat of telefoon. Zo kunnen zij u helpen in welke richting u de aanvraag het beste zou kunnen doen. U kunt ook vrijblijvend een aanvraag doen en daarna de mogelijkheden beoordelen.