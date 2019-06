Staatssecretaris Menno Snel slaat gouden Beemster munt

Vandaag vond de ceremoniële Eerste Slag plaats van de Beemster herdenkingsmunt. Deze officiële Nederlandse herdenkingsmunt staat symbool voor de drooglegging van het Beemstermeer en is de achtste uitgifte van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) in de serie ‘Nederlands Werelderfgoed’. Door middel van de authentieke hamerslag werd de Eerste Slag van een gouden Beemster Tientje verricht door staatssecretaris van Financiën, de heer Menno Snel, in de Keyserkerk te Middenbeemster.



De zeventiende-eeuwse Droogmakerij de Beemster in Noord-Holland vertelt het unieke verhaal van de Nederlanders, die grote delen land drooglegden en omzetten in vruchtbare landbouwgrond. De Beemster is dan ook een knap staaltje historisch watermanagement, dat sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt en dit jaar het 20-jarig jubileum viert als werelderfgoed!



Zonder dijken geen droge voeten

In De Beemster wonen en werken de mensen, net als een groot gedeelte van het Nederlandse grondgebied, onder de zeespiegel. Dankzij de dijken in ons land houden we het droog, want een groot gedeelte van Nederland zou overstromen op het moment dat we stoppen met het actieve water- en dijkbeheer, met gevolgen voor een groot deel van de bevolking.



Het is van groot belang dat dit onderwerp onder landelijke aandacht blijft komen en daarom is de campagne ‘Sta jij onder water, als de dijken van Nederland doorbreken?’ gestart. Dit is ingezet met een impactfilm waarmee duidelijk wordt hoe Nederland eruit ziet zonder de dijken; bekijk de film hier:

Dit wordt versterkt door de uitgifte van een NAP-kaart waarop mensen kunnen zien of hun woonplaats onder de zeespiegel ligt. Deze kaart wordt meegegeven aan iedereen die een Beemster herdenkingsmunt bestelt.

Het ontwerp



De in Amsterdam wonende Duitse kunstenares Katrin Korfmann is de ontwerpster van het Beemster Vijfje. Zij tekende ook voor het in 2018 verschenen Schokland Vijfje. In de ontwerpen van beide munten benadrukt ze het contrast­ tussen de vrije, organische vorm van het natuurlijke landschap en het strakke, geconstrueerde raster van het polderlandschap. De voorzijde van de munt toont het en profil portret van de Koning, kijkend naar rechts: abstract maar herkenbaar. Portret, landschap, iconen en letters liggen dieper ten opzichte van het landschap, net zoals het voormalige Beemstermeer ten opzichte van het omringende oude land. Bij het Schokland Vijfje was dit precies andersom als verwijzing naar het voormalige eiland, dat boven de Zuiderzee uitstak. Voor de typografie werkte Korfmann samen met Céline Hurka.

Verkrijgbaarheid en oplage

Het Beemster Vijfje is te bestellen via www.knm.nl/beemster en wordt geslagen in een oplage van 50.000 stuks. De herdenkingsmunt is in Nederland een wettig betaalmiddel ter waarde van vijf euro en is na de ceremoniële Eerste Slag op 24 juni 2019 ook verkrijgbaar via vestigingen van Goudwisselkantoren. Extra speciaal is dat bij bestelling van een Beemster Vijfje een kaart van Nederland zit waarop te zien is hoe jouw woonplaats zich verhoudt tot de zeespiegel. Voor verzamelaars verschijnen er ook bijzondere verzamelkwaliteiten van deze munt, geslagen in zilver en in goud.

Herdenkingsmunten Nederlands Werelderfgoed

Sinds 2012 geeft de KNM ieder jaar één bijzondere herdenkingsmunt uit die in het teken staat van het Nederlands Werelderfgoed. Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om het te behouden. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft sinds 2012 tien door UNESCO erkende werelderfgoederen die ieder in een herdenkingsmunt worden verzilverd. Van iedere herdenkingsmunt komen ook bijzondere verzamelkwaliteiten uit, zoals Zilver Proof en Goud Proof.

Over de Koninklijke Nederlandse Munt

In opdracht van het ministerie van Financiën, slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Nederlandse Euro herdenkingsmunten. Een herdenkingsmunt is een zeer speciale uitgifte, die alleen verschijnt als er iets bijzonders te vieren valt. De Koninklijke Nederlandse Munt is de enige producent van de Nederlandse euromunten. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waarde producten, geworteld in 450 jaar traditie. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. Sinds 1567 is het bedrijf gevestigd in Utrecht. Houd www.knm.nl in de gaten voor actuele informatie.