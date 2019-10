Ondernemerstalkshow NV IJmond in Chateau Marquette Heemskerk

Dinsdag 5 november wordt in Chateau Marquette te Heemskerk de eerste editie van de NV IJmond gehouden. Deze gratis toegankelijke talkshow is een initiatief van De Coalitie, de OV IJmond en Chateau Marquette. Met steun van de Rabobank IJmond en FrankfortSluis Advocaten. Jaap Sluis en Gerard Post Uiterweer interviewen gasten uit het lokale bedrijfsleven onder wie de zussen Isabeau en Céline Lautenbach van het Heemskerkse notariskantoor Lautenbach en directeur Erik Kuiper – van den Berg van Chateau Marquette. Bernard Klaassen van het Regionaal Platform Cybercrime Noord-Holland belicht hoe ondernemers zich kunnen wapenen tegen cybercriminelen.



Het door De Coalitie ontwikkelde NV-format is in Haarlem al ruim tien jaar een groot succes. Behalve de NV Haarlem zijn er inmiddels ook een NV Purmerend en NV Zaanstad die in samenwerking met onder meer ondernemersverenigingen en gemeenten worden geproduceerd. En vanaf 5 november is er dus de NV IJmond, gericht op het bedrijfsleven in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Op basis van korte vraaggesprekken worden uiteenlopende aspecten van het ondernemen in de IJmond belicht. Daarbij komt niet alleen de O van Ondernemen, maar ook die van Onderwijs en Overheid aan bod.



Tot de te interviewen gasten behoort ook bestuurslid Bert Verduin van LTO Noord. Hij zal het economisch belang van met name de bloembollenbranche in en rond Heemskerk belichten en ook ingaan op de actualiteit. Verder wordt in de NV IJmond aandacht besteed aan Stadsbrouwhuis Broer en Zus uit Beverwijk.



De NV IJmond is géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger, maar een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar treffen. Na de inloop vanaf 16.30 uur vindt op 5 november van 17.00 tot 18.00 uur de talkshow plaats en daarna kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.



Voor wie dat leuk en lekker vindt, serveert Chateau Marquette aansluitend een 3-gangen NV-diner (29.50 euro pp). Aanmelden voor de talkshow en het NV-diner kan via https://www.ovijmond.nl/agenda/talkshow-nv-ijmond/