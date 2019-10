Slechts 23% gemeentewebsites voldoet aan richtlijnen toegankelijkheid

Minder dan een kwart van de gemeentewebsites is digitaal toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Stuurlui naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse gemeenten. Van alle 355 gemeentewebsites voldoet slechts 23% van de homepagina's aan de vastgestelde toegankelijkheidsrichtlijnen. Drenthe, Flevoland en Zeeland scoren het best, Friesland en Limburg zijn het minst toegankelijk. Vanaf september 2020 moeten alle websites van de overheid voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Digitale toegankelijkheid verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor alle bezoekers maar is noodzakelijk voor bezoekers met een beperking.



Het is voor de (semi-)overheid al jarenlang verplicht om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting; het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat sinds 23 september 2019 informatie op nieuwe websites en apps toegankelijk moet zijn. Een jaar later geldt dit voor alle websites, dus ook de bestaande. En in juni 2021 ook voor apps.



Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er nog veel te winnen valt om alle burgers een goede gebruikerservaring te bezorgen. Dit is essentieel omdat er tegenwoordig steeds meer zaken met de gemeente online worden geregeld, denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van een adreswijziging of het aanvragen van een parkeervergunning.



Huub Krauth, lead developer bij Stuurlui: “Technologie maakt ons leven makkelijker. Maar mensen met een beperking lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen. Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertitels en felle kleuren zonder contrast kunnen het gebruik flink beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om een website dusdanig op te bouwen, qua ontwerp, code en content, zodat iedereen deze goed kan bezoeken. Daarnaast is een toegankelijke website toekomstbestendig en draagt het bij aan een een betere vindbaarheid in Google.”



In het kader van de Week van de Toegankelijkheid heeft Stuurlui uitgebreid onderzoek gedaan naar de digitale toegankelijkheid van gemeenten in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op een controle van de homepagina en concentreert zich op beide aspecten van de wetgeving: het daadwerkelijk toepassen van de toegankelijkheidseisen conform de WCAG richtlijnen en de aanwezigheid van een toegankelijkheidsverklaring op de website. In de verklaring staat beschreven welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken en te houden.



https://stuurlui.nl/blog/development/onderzoek-toe...