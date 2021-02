Eurofins doneert wereldwijd 100.000 PCR-sneltesten voor opsporen mutaties SARS-CoV-2 virus

Eurofins doneert 100.000 PCR-sneltesten aan ziekenhuizen wereldwijd om mutaties B.1.1.7 (uit het Verenigd Koninkrijk), B.1.351 (uit Zuid-Afrika) en B1.1.248 (uit Brazilië) van het SARS-CoV-2 virus op te sporen



3 februari 2021



Eurofins stelt gratis nieuwe testen beschikbaar waarmee binnen een uur de nieuwe mutaties B.1.1.7 (Verenigd Koninkrijk), B.1.351 (Zuid-Afrika) en B.1.1.248 (Brazilië) van het SARS CoV-2 virus kunnen worden geïdentificeerd. Deze tests worden gedoneerd aan openbare zorginstellingen die niet de mogelijkheid hebben om snel de aanwezigheid van deze mutaties vast te stellen.



SARS-CoV-2 behoort tot een groep RNA-virussen die spontane variaties vertonen. Er zijn onlangs enkele alarmerende mutaties vastgesteld, waaronder: de nieuwe stam B.1.1.7, voor het eerst vastgesteld in Zuid-Engeland, en de stammen B.1.351 en B.1.1.248, ontdekt in resp. Zuid-Afrika en Brazilië. Al deze mutaties lijken besmettelijker te zijn.



Verspreiding van varianten voorkomen



Voor de detectie van nieuwe varianten van het virus wordt normaliter Next Generation Sequencing (NGS) gebruikt als onderdeel van epidemiologische onderzoeken. De uitvoering van NGS kost echter drie tot vijf dagen. Dit duurt te lang om effectief te zijn in het identificeren van dragers van de nieuwe mutaties en zo hun contacten te kunnen isoleren en testen, wat prioriteit heeft om de verspreiding van deze varianten te stoppen in regio's waar deze nog niet voorkomen.



Eurofins Technologies en Eurofins Genomics bieden nu kits en primer- en probesets aan om de nieuwe mutaties te identificeren. De GSD NovaType SARS-CoV-2 Detect & ID, die nu uitsluitend beschikbaar is in Europa, is een realtime RT-PCR-test voor de kwalitatieve vaststelling van SARS-CoV-2, en de daarop volgende identificatie van de B.1.1.7 en B.1.351/B.1.1.248 mutaties. Het product is gevalideerd als een tweestaps workflow met een diagnostische test met CE-IVD-markering, gevolgd door een identificatiestap (Research Use Only, "RUO"). Als alternatief kunnen laboratoria ervoor kiezen alleen de RUO-identificatiekit GSD NovaType SARS-CoV-2 ID in te zetten.



Ononderbroken speuren naar uitbraken zorgwekkende varianten



Het wereldwijde netwerk van klinische laboratoria van Eurofins speurt ononderbroken naar uitbraken van nieuwe zorgwekkende varianten van SARS-CoV-2, en speelt een voortrekkersrol bij de introductie van extra kits om deze varianten te detecteren, dankzij zijn unieke integratie van deskundigheid op het gebied van laboratoriumtests, primer- en probe-ontwerp en de ontwikkeling van IVD-kits. Een geactualiseerde versie van NovaType, waarmee nog meer mutaties kunnen worden gedetecteerd en onderscheiden, zal naar verwachting half februari worden uitgebracht.



Nadere informatie over de kits is hier terug te vinden: https://www.goldstandarddiagnostics.com/home/produ...