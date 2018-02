Delegatie Europees Parlement bezoekt toekomstige EMA locatie Amsterdam

Een delegatie leden van het Europees Parlement zal donderdag Amsterdam bezoeken voor een fact-finding mission naar de toekomstige locaties van het Europees medicijnagentschap EMA.



De delegatie, die onder het hoofd staat van rapporteur Giovanni La Via (EPP, IT). bestaat uit zes parlementsleden van de diverse politieke fracties. Het gezelschap zal zowel een bezoek brengen aan de tijdelijke locatie van de EMA, het Spark gebouw bij Amsterdam Sloterdijk, als aan de toekomstige definitieve locatie aan de Zuidas. Ze zullen daar gesprekken voeren met o.a. Nederlands minister van Volksgezzondheid Hugo de Jonge en met de directeur van het agentschap Guido Rasi.



De achtergrond van het bezoek is het besluit dat het Europees Parlement in maart zal moeten nemen over het wetsvoorstel om het agentschap te verhuizen van Londen naar Amsterdam. Om deze beslissing te kunnen nemen komt de delegatie persoonlijk naar Amsterdam om zich te laten informeren over de verhuizing en de budgettaire implicaties.



“Een soepele overgang is in het belang van de Europese burgers. Het EMA personeel moet zijn werk kunnen blijven doen zonder onderbreking. We willen informatie uit de eerste hand over de stand van zaken van de verhuizing naar de tijdelijke locatie en de ontwikkeling van de nieuwe locatie. Beide zijn essentieel om de effectiviteit en de continuïteit van de EMA te garanderen, hetgeen onze hoogste prioriteit is”, aldus rapporteur La Via.



Om 16.30 zal er een korte statement zijn voor de pers van zowel rapporteur La Via als minister Hugo de Jonge. Dit zal plaatsvinden in het informtiecentrum Zuidas (Strawinskylaan 59, Amsterdam). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij ondergetekende.