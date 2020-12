'Vaccin onder zorgpersoneel is een thermometer'

Dit is een expertquote van Peter van den Besselaar van Logeion, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: De Jonge verwacht dat houding zorgpersoneel over vaccin verandert | ANP



Zorgmedewerkers kunnen als eerste een coronavaccin krijgen. Dat vind ik spannend. Volgens mij gaat dat een soort thermometer worden van hoe mensen door heel Nederland het vaccin zullen ontvangen.



Het lijkt erop dat lang niet iedereen ermee in zal stemmen om gevaccineerd te worden, dat zie je ook al bij een gewone griepprik. Maar wanneer een groot deel van de mensen in de zorg besluit om een coronavaccin te weigeren, maak ik me zorgen om de manier waarop dit invloed zal hebben op de beslissing van de rest van de Nederlandse bevolking.



Peter van den Besselaar is expert op het gebied van zorgcommunicatie bij Logeion en partner bij Bex*communicatie.