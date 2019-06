Nieuw platform helpt kinderen met aandoening hun verhaal te doen

“Weet wat ik heb!”



Nieuw nationaal platform helpt kinderen met aandoening hun verhaal te doen



Vanaf deze week kent Nederland officieel een nieuw nationaal platform dat kinderen met een aandoening ondersteunt bij het vertellen van hun verhaal in de klas. Acht patiëntenverenigingen hebben samengewerkt aan dit unieke project. Vanaf vandaag is de portal geopend voor iedereen op https://www.weetwatikheb.nl/



Zie ook de Weet Wat Ik Heb trailer: https://vimeo.com/weetwatikheb/trailer



Het idee voor de website kwam twee jaar geleden tot stand. Acht Nederlandse patiëntenverenigingen (zie lijst onderaan dit bericht) waren op zoek naar een methode om jonge patiënten te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van hun aandoening. Voor jonge kinderen is het van belang om goed te kunnen uitleggen over hun aandoening. Het bevordert begrip en acceptatie, zodat ze sociaal en emotioneel geen achterstand oplopen. Met Weet Wat Ik Heb hebben de initiatiefnemers de juiste toon en middelen in handen om daaraan een belangrijke bijdrage te leveren. Het platform blijft groeien en in de toekomst sluiten meer verenigingen zich aan.



Actief aan de slag

Op weetwatikheb.nl vinden bezoekers informatie en materialen, speciaal gemaakt voor kinderen met een van de deelnemende aandoeningen. De online portal is gericht op empowerment: kinderen verzamelen gemakkelijk zelf de bouwstenen voor hun verhaal, om hier vervolgens actief mee aan de slag te gaan. Voor leerkrachten is er een korte lesmodule beschikbaar, waarmee zij kinderen helder kunnen uitleggen wat de aandoening inhoudt en wat het betekent om deze aandoening te hebben.



BN’ers werken mee aan Weet Wat Ik Heb

Het informatiemateriaal wordt ondersteund met animatie video’s, waarin de stem van Tim Senders je kort en krachtig uitlegt wat een aandoening precies inhoudt. Daarnaast vind je er spreekbeurt-materialen en bekijk je de handige spreekbeurt tips van Nienke de la Rive-Box (3 Op Reis, Klokhuis).



Deelnemende patiëntenverenigingen



Alle informatie op ‘Weet wat ik heb’ is in samenwerking met deze verenigingen bijeengebracht:



• Stichting Downsyndroom

• Nevus Netwerk Nederland

• Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling

• Nederlandse Phenylketonurie Vereniging

• Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie

• Stichting voor Afweerstoornissen

• Vereniging van Scoliose Patiënten

• Vereniging Osteogenesis Imperfecta