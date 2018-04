Meer en verantwoorde keuze in sportkantines: Anders nog iets lekkers?

Anders nog iets lekkers: meer en verantwoorde keuze in sportkantines



Met Anders nog iets lekkers biedt Profkantine sportkantines een display rijkelijk gevuld met verantwoorde tussendoortjes. Daarmee kunnen ze eenvoudig, laagdrempelig en zonder grote voorraden hun bezoekers een lekker alternatief bieden. Dat de markt klaar is voor een verantwoord tussendoortje, bleek uit de reacties vanuit de sportkantines: de eerste 150 gratis exemplaren van dit unieke concept gingen spreekwoordelijk als warme broodjes over de toonbank.



Carletta Jacobs, als business development manager betrokken bij Anders nog iets lekkers, een pilot van Profkantine: “Sportkantines willen wel verantwoorde producten aanbieden, alleen weten ze vooraf niet of iets goed gaat verkopen. Om dan een hele collo in te kopen bij de grossier, is een gok die ze liever niet nemen. Daarbij, met één of twee gezonde alternatieven in je assortiment is de keuze nog steeds beperkt. Met de display van Anders nog iets lekkers bieden kantines hun bezoekers risicoloos een divers aanbod aan goed gepresenteerde en verantwoorde tussendoortjes. Voor de deelnemende merken is de display een mooie aanvulling op de bestaande afzetkanalen, en een manier om onder de aandacht te komen van een groter publiek. Anders nog iets lekkers is een uniek concept dat nog nooit eerder is vertoond.”



Bestelgemak

Gezond leven en verantwoord eten. Er wordt meer over gepraat dan dat er echt iets aan wordt gedaan. Grossiers brengen hun verantwoorde producten regelmatig onder de aandacht maar de minimale afname van een product houdt menig inkoper tegen het eens te proberen. “Met onze display faciliteren wij gemak. Op de site https://www.andersnogietslekkers.nl/ kun je eenvoudig en snel kleine aantallen bestellen. Producten die in jouw kantine niet goed lopen, hoef je zo niet onnodig op voorraad te houden. Zitten er hardlopers bij, dan staat het je vrij om bij je eigen inkoopkanaal grotere hoeveelheden in te kopen. Naast het bestelgemak heeft de display het voordeel dat je de mogelijkheid krijgt om te kijken welke producten er bij je bezoekers aanslaan. Door de display prominent op de bar te zetten, stimuleer je ook nog eens de impulsaankoop. En met het toevoegen van bewuste alternatieven, positioneer je jouw kantine als verantwoorde kantine.”



Van aanbod naar vraag

Anders nog iets lekkers is een initiatief van Profkantine, het platform dat met adviezen, acties en een lucratief spaarprogramma, helpt meer rendement te halen uit sportkantines. Uit recent onderzoek van Profkantine bleek dat 30% van de aangesloten kantines daadwerkelijk een toenemende vraag ziet naar gezonde voeding. Ze geven aan dat het belangrijk is dat dergelijke producten actief worden aangeboden in plaats van af te wachten of er vraag naar is. “Als je geen aanbod creëert, dan ontstaat er ook geen vraag. Daarom bieden we binnen Profkantine al sinds de start in 2014, naast de altijd goed verkopende zakjes chips, snoep en chocoladerepen, ook verantwoorde producten aan. Maar om echt een vuist te maken, je bezoekers echt een keuze te bieden, is het zaak de krachten te bundelen. Anders nog iets lekkers maakt dit mogelijk; een win-win voor zowel de kantines als de deelnemende merken.” Op de vraag of de merken in de display niet met elkaar concurreren, antwoordt Jacobs met een krachtig: “Nee, ze versterken elkaar juist! Samen delen ze de propositie van gezond en verantwoord. Het positieve imago van de een straalt automatisch af op de ander. En voor alle merken geldt dat Anders nog iets lekkers een mooie manier is om zichtbaar en verkrijgbaar te zijn in een groot aantal kantines.”



Uitrol naar andere kantines

In de display zitten producten van bekende merken als Quaker, Duyvis, Snelle Jelle, Hero en Slimpie tot de kleinere spelers Bear, Nãkd, Bazqet en Organix. In maart verstuurde Profkantine een mailing aan haar deelnemende kantines. De belangstelling voor één van de 150 gratis displays bleek groot; de aanvragen stroomden binnen. Na de eerste gratis 150 exemplaren is de display via de website te koop. Iedereen kan bestellen, ook als je geen lid bent van Profkantine. Al biedt het gratis lidmaatschap wel voordeel, leden krijgen korting op de nabestellingen. Jacobs: “Anders nog iets lekkers is een pilot. De toekomst leert of de kantines inderdaad gaan nabestellen in kleine of misschien wel grote hoeveelheden. Slaat het concept aan binnen de sportkantines, dan is het zeker denkbaar dat we met de display ook andere kanalen gaan benaderen, zoals leisure en workplace. Het ontwikkelen van concepten om afzetkanalen te bereiken is per slot van rekening wat we bij Opmerken, een van de initiërende partijen van Profkantine, doen. Het is onze missie om meer uit kantines te halen en de bezoekers een verantwoorde keuze te bieden, of je nu een sport beoefent, werkt of een dagje uit bent.”