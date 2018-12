Koude winterlandschappen én behaaglijke interieurs

Onder de titel 'Buiten is het koud, binnen is het warm' wordt vanaf 15 december bij kunsthandel Simonis & Buunk in Ede een verkooptentoonstelling gehouden. Op de expositie zijn onder andere wintergezichten én interieurs met gezelschappen te zien van schilders uit de 19e en 20e eeuw.



Winterlandschappen van bekende 19e-eeuwse meesters zoals B.C. Koekoek en Andreas Schelfhout hangen bij Simonis & Buunk naast bekende schilders als Johannes Tavenraat en Louis Apol. Er zijn besneeuwde landschappen van kunstenaars uit de 20ste eeuw, zoals H.J. Wolter en Wim Schuhmacher te koop. Ook zijn er werken van De Ploeg te zien en zelfs een vroege Piet Mondriaan.



Buiten is het koud



De kou buiten als thema voor schilders is iets van alle tijden. Het overtuigend weergeven van allerlei tinten wit en grijs in sneeuw of het schilderen van een harde ijslaag vormde een technische uitdaging voor schilders. Bovendien leverde dit kunstwerken op die nog steeds een plezier zijn om te bekijken.



Binnen is het warm



Door de eeuwen heen zijn in Nederland eveneens veel behaaglijke interieurs met een of meerdere figuren - mensen of dieren - geschilderd. Simonis & Buunk heeft werken van gerenommeerde schilders hangen, maar ook een schilderij van de hier tamelijk onbekende Zweedse Greta Gerell, een verrassende, elegante Parijse restaurantscène uit 1929. De gouache van de Duitse Horst Antes, Paar in interieur (1964), zal weer een heel andere smaak aanspreken.



De Ploeg



Dat de expositie voor elk wat wils bevat, blijkt uit de aanwezigheid van werken van kunstenaars van De Ploeg. Van deze, in hun tijd, avant-gardistische kunstenaars was afgelopen zomer nog een grote overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum te zien. Er hangen bij Simonis & Buunk daarnaast niet alleen een vroege Mondriaan en mooie werken uit De Haagse School, maar ook uitbundige Cobra-schilderijen van grote namen als Corneille, Lucebert en Constant met een uitgesproken kleurgebruik.



Wintersalon



Op deze wintersalon vindt u werk van ruim honderd kunstenaars uit de 18e, 19e en 20ste eeuw. Er zijn schilderijen, aquarellen, tekeningen en beelden uit romantiek en impressionisme maar ook werk van luministen, expressionisten, abstracten en klassiek-modernen. De tentoongestelde werken behoren tot het hogere segment, zelfs van 'museumkwaliteit'.



Verkooptentoonstelling



De winterverkooptentoonstelling van kunsthandel Simonis & Buunk in Ede vindt plaats van 15 december 2018 tot en met 5 januari 2019. Openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Geopend op zondag 16 en 30 december, gesloten op maandagen, de beide kerstdagen en Oud en Nieuw. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus, die online in te zien is via de website van de kunsthandel: www.simonisbuunk.nl.