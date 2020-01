daDup back-up opslag voor Veeam beschikbaar

De bulk-cloud opslagdienst daDup van Tuxis heeft een upgrade ondergaan en is nu beschikbaar via het netwerk communicatie protocol SMB 3. Daardoor kunnen Veeam-gebruikers hun back-ups direct extern, veilig buiten de eigen locatie via daDup opslaan.



Veeam is koploper op het gebied van Availability in multi-cloudomgevingen. De oplossingen van Veeam worden veel ingezet op VMWare en Hyper-V (Microsoft) virtualisatie clusters en heeft wereldwijd 365.000 gebruikers. Voor het grote aantal gebruikers in Nederland is de cloud-dienst van Tuxis een uitkomst.



Dankzij de ondersteuning SMB3 (Windows File Share) naast hetAmazon S3 protocol is het gebruik van de dienst nog eenvoudiger. De opgeslagen data zijn zeer goed beveiligd: SMB 3 is volledig encrypted en de data worden met een drievoudige redundantie opgeslagen op Nederlandse server-locaties.



Ronald Otto, directeur van Tuxis licht toe: “daDup-gebruikers maken back-ups van bijvoorbeeld een NAS of server naar ons datacenter. Deze gebruikers kiezen bewust voor een kosten-efficiënte, eenvoudige opslagoplossing. En die is via SMB 3 nu ook beschikbaar voor de vele Veeam-gebruikers in Nederland.”



daDup is een van de opslagoplossingen van Tuxis, naast DiskbayOnline, online back-up en storage clusters.