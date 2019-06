HomeRide en Run van start met recordbedrag voor Ronald McDonald Huizen

HomeRun en HomeRide, de landelijke 24-uurse sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds, zijn zaterdagmiddag van start gegaan met een hartverwarmend recordbedrag van 1.405.315 euro. Daarmee is het record van 2018 verbroken met ruim 300.000 euro. Ruim 1.300 deelnemers zijn zaterdagmiddag om 13 uur op het Lange Voorhout in Den Haag uit de startblokken gekomen voor de 24-uurse wielren- en hardloopevents. Hen wacht een onvergetelijk avontuur; bikkelen door de nacht, vechten tegen de vermoeidheid en door de verzuring heen er toch nog een schepje bovenop doen. Presentator Jan Versteegh, ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, heeft tijdens de feestelijke opening het recordbedrag onthuld samen met onder andere Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag en Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Hartverwarmende inzet “Dit recordbedrag hebben jullie met zijn allen mogelijk gemaakt”, sprak Renate Westerlaken-Loos de deelnemers toe. “Het is hartverwarmend hoe jullie je zo inzetten om ouders dicht bij hun zieke kind te laten zijn. Jullie hebben hier maanden voor getraind. Ik wens jullie een goede 24 uur toe.” Het recordbedrag komt ten goede aan de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen in heel Nederland. Families kunnen zo dicht bij hun zieke kind verblijven. Dicht bij je kind verblijven HomeRunner Ceciel van Team NICU heeft aan den lijve meegemaakt hoe belangrijk het is om dichtbij je kind te zijn. ”Kort na de geboorte van onze dochter is ze met een hersenbloeding op de NICU (neonatale intensive care unit) van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen opgenomen. Daardoor hebben wij ruim zes weken doorgebracht in het naastgelegen Ronald McDonald Huis. Het is verschrikkelijk om 's nachts je kind in het ziekenhuis achter te moeten laten, en daarom zo fijn dat je zo dicht bij haar kunt verblijven. Vrijwilligers staan dag en nacht klaar om het de ouders aan niets te laten ontbreken. Ons team wil daar iets moois voor terugdoen.” 24 uur afzien door heel Nederland De HomeRiders leggen dit weekend een hartvormig parcours af van 500 kilometer en de HomeRunners volgen een route van 240 kilometer. Ze bikkelen de hele nacht door om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds en zo ouders dicht bij hun zieke kind te brengen. Zondagochtend wacht de deelnemers vanaf 11 uur weer een glorieus onthaal in Den Haag.

Over HomeRide en HomeRun



HomeRide en HomeRun zijn de fondsenwervende sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2019 wordt HomeRide al voor de negende keer gereden; HomeRun vindt voor de derde keer plaats. Met een zelfgekozen team fietsen deelnemers 500 kilometer of lopen ze 240 kilometer in 24 uur. In estafettevorm. Dwars door Nederland. Dag en nacht. Ieder team haalt minimaal € 7.000 op voor een zelfgekozen Ronald McDonald Huis of vakantiehuis. Zo zorgen de deelnemers er samen voor dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben. Kijk voor meer informatie over de events op homeride.nl en home-run.nl.



Over Ronald McDonald Kinderfonds



Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In 12 Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 12 Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in 3 (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 1.900 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose