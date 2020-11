Air France KLM duurste luchtvaartmaatschappij voor belastingbetaler in Europa

Nu er een akkoord is tussen de pilotenvakbond, KLM en de overheid ontvangt KLM de tweede tranche overheidssteun. Uit onderzoek van claimbureau Aviclaim blijkt dat geen andere luchtvaartmaatschappij relatief gezien zoveel steun ontvangt van de staat.



KLM kost elke Nederlandse burger ruim tweehonderd euro, de salarissteun die KLM ontvangt van de overheid is daarbij buiten beschouwing gelaten. Dit is bijna tweemaal zoveel als bijvoorbeeld de Lufthansa groep, die per duitse burger ontving Lufthansa 108 euro staatssteun. Inclusief de NOW-regeling die KLM naast de 3,4 miljard euro ontvangt kan het bedrag voor het einde van het jaar oplopen naar 300 euro voor iedere nederlandse burger.



De verhouding blijft gelijk wanneer er wordt gekeken naar de hoeveelheid passagiers die de luchtvaartmaatschappij in een normaal jaar vervoert. De Air France KLM groep ontving ruim 100 euro per passagier die zij vervoerden in 2019. Dit is bij Lufthansa en die IAG groep (British airways, Iberia en Vueling) respectievelijk € 61,98 en € 11,33.



Opvallend is hoe financieel gezond de lowcost luchtvaartmaatschappijen Ryanair en Easyjet zijn. Ryanair heeft maar € 3,95 euro steun ontvangen per vervoerde passagier in 2019. Daarnaast heeft Ryanair nog 4,5 miljard euro in kas, één van de sterkste kasposities in de branche. Volgens Ryanair ontstaat er oneerlijke concurrentie door al de staatssteun die luchtvaartmaatschappijen ontvangen. Easyjet heeft zelfs helemaal geen overheidssteun gehad.



‘Het lijkt erop dat luchtvaartmaatschappijen waar de overheid aandelen van bezit beduidend meer staatssteun ontvangen dan luchtvaartmaatschappijen die volledig in private handen zijn’, aldus Remco Kuilman, directeur van Aviclaim. ‘Daarnaast kan er geconcludeerd worden dat KLM een relatief ongezonde kostenstructuur heeft in vergelijking met de andere Europese luchtvaartmaatschappijen.’