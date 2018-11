Oranje Handelsmissiefonds maakt winnaars bekend

Elf Nederlandse bedrijven zijn vandaag uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2018. De kersverse winnaars krijgen een jaar lang steun van de partners van het fonds; ING, KLM, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijgen de ondernemers de kans om hun grenzen te verleggen naar het door hen gekozen exportland.



De partners van het Oranje Handelsmissiefonds helpen voor het zesde jaar op rij bedrijven in het mkb met hun internationale netwerk, ervaring en kennis. Met het winnen van het fonds worden letterlijk deuren geopend in het buitenland. Ondernemers gaan op missie en/of een beursbezoek en komen in contact met mensen die zij zonder hulp of netwerk van het fonds niet snel spreken, wat hen dichterbij hun doel brengt: sneller starten in het beoogde exportland.



Ondernemers met exportambities



De winnaars zijn gekozen uit meer dan 350 inschrijvingen en zijn geselecteerd op basis van de kracht van hun product of dienst, ambities en de motivatie om in een andere markt aan de slag te gaan. Hieronder een korte toelichting op de gelukkige winnaars:



-4Silence (Enschede) heeft als doel om schadelijke geluidsoverlast van verkeer te verminderen. Het bedrijf werkt aan innovatieve en duurzame oplossingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 4Silence wil graag zakendoen in de Verenigde Staten.



-Eigenenergie.net (Geldrop) gelooft in 100% duurzame energie en produceert zonnepanelen en andere innovatieve oplossingen. Het bedrijf wil andere bedrijven, woningcorporaties en particulieren zo veel en zo snel mogelijk energieneutraal laten functioneren. Eigenenergie.net wil uitbreiden naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).



-Gastronomixs (Waalwijk) is een online ideeëngenerator voor chefs en foodprofessionals. In de database kunnen koks nieuwe gerechten creëren of bestaande gerechten aanpassen of perfectioneren. Na het succes in Nederland wil Gastronomixs zichzelf op de kaart zetten in Engeland.



-Jasa Packaging Solutions (Alkmaar) maakt verpakkingsmachines voor vers gesneden groenten en heeft een grote focus op duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf gaat uitbreiden naar de Verenigde Staten en kan de hulp van het fonds goed gebruiken.



-MagPaint (Ulft) produceert magneetverf, sketchpaint en schoolbordenverf. Magpaint verkoopt zijn producten al in 43 landen en wil nu de Verenigde Staten veroveren.



-MedAssist.online (Rotterdam) verbetert de uitvoering van medische zorg en eerste hulpverlening aan boord van schepen. De innovatieve app kan het verschil maken voor mannen en vrouwen op zee. Het bedrijf wil graag voet aan wal krijgen in Singapore.



-Optimizers (Nijkerk) ontwikkelt software om logistieke processen te optimaliseren. Met zijn specialisatie in handels- en productielogistiek wil het bedrijf de Verenigde Staten veroveren.



-Sanitronics (Rotterdam) vindt dat iedereen te allen tijde recht heeft op een veilig en hygiënisch toilet. Daarom ontwerpt en produceert het bedrijf zelfreinigende openbare toiletten. De internationale ambitie voor Sanitronics ligt in de Verenigde Staten.



-Somnox (Delft) maakt slaaprobots die helpen om sneller en langer te slapen en frisser wakker te worden. Hiervoor werkt het bedrijf samen met Auping. Het innovatieve bedrijf wil zijn slaaprobots op de kaart zetten in de Verenigde Staten.



-VanderSat (Haarlem) heeft een methode ontwikkeld om bodemvocht nauwkeurig te meten met behulp van satellietdata. Dit wordt onder andere ingezet om oogsten en bosbranden te voorspellen. VanderSat wil graag uitbreiden naar Turkije.



-Zorganimaties (Den Haag) zet bijsluiters van medicatie om naar animaties. Deze video’s tonen de uitleg van medicijnen. Het bedrijf wil zijn diensten gaan aanbieden in Duitsland.