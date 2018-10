Lili Marleen dag in het Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Hoe ontstond de grootste hit uit de Tweede Wereldoorlog? Wie was Lili Marleen werkelijk en waarom raakt het lied nog steeds iedereen recht in het hart? Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek geeft op deze en andere vragen antwoord tijdens een speciale Lili Marleen dag op zondag 21 oktober a.s. in het museum. Dit gebeurt door middel van een publiekslezing, verzorgd door historica Wietske van der Spek, een doorlopende filmdocumentaire en live muziek. Het legendarische lied zal live worden vertolkt door zangeres Majorie Ceulemans-Scholtz. Zij brengt daarnaast een repertoire van (nostalgische) evergreens.



Lili Marleen is méér dan een soldatenlied over afscheid en een onzekere thuiskomst. Het oorspronkelijk Duitse lied was populair onder zowel Duitse als geallieerde troepen, omdat het de menselijke gevoelens in oorlogstijd zo treffend verwoordde: de scheiding van geliefden, heimwee, eenzaamheid en angst voor de dood. De uitwerking ervan reikt tot en met de dag van vandaag. De mythe van Lili Marleen werd grootgemaakt door artiesten als Lale Andersen, Marlene Dietrich, Bing Crosby en Perry Como. Het lied werd onderwerp van veel theater- en cabaretuitvoeringen, documentaires en speelfilms. In de laatste decennia bezongen zelfs Punk- en Heavy-metal bands Lili Marleen: een melancholisch wereldsucces vol tegenspraken!



Het programma is doorlopend van 12.00-17.00 uur. Dit betekent dat de bezoeker op elk moment kan aanschuiven bij één van de programmaonderdelen en ook het museum zelf kan bezoeken.







Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 21 oktober 2018. Tijd: doorlopend programma van 12.00-17.00 uur



Standaard entreetarieven Bevrijdingsmuseum. De Museumkaart is geldig.



Informatie: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl; www.bevrijdingsmuseum.nl



