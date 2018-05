NU'91 persuitnodiging uitslag stagecheck zorgstudenten

Beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging checkte van half april tot half mei hoe zorgstudenten hun stage ervaren. Belangrijk, want zorgstudenten moeten zorgprofessionals worden. Highlights uit de bijna 1000 reacties zijn: het leren schiet er vaak bij in, de stagevergoeding wordt niet altijd conform de cao-afspraken betaald en de ervaren werk- en prestatiedruk is erg hoog. Vandaag – de dag van de stagiaire - presenteert NU’91 de uitslag.



Uitnodiging



Graag nodigen wij u uit om vandaag (dinsdag 22 mei) om 13.00 uur aan de Bernadottelaan 11 in Utrecht een interview af te nemen met een student HBO-V of een van de onderzoekers; dat kan natuurlijk ook telefonisch via 030-2964144. Er is ook een mogelijkheid om foto’s te nemen.