Susan Smit roept kinderen op om kinderzwerfboeken te lezen. Voorkom leesachterstand in de zomervakantie. Amsterdam, 28 juni 2018 – Met een grote koffer vol kinderzwerfboeken werd schrijfster en BookSpot ambassadeur Susan Smit vandaag met gejuich ontvangen op basisschool De Kinderboom te Amsterdam. Zij las voor in groep 4 uit Dolfje Weerwolfje en deelde aan ieder kind een kinderzwerfboek uit. Meer dan 160 blije kinderen gingen naar huis met een leuk boek. Dit stimuleert hen om in de zomervakantie boeken te blijven lezen. En dat is belangrijk! Want kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen zakken gemiddeld 1 tot 2 AVI-niveaus. De zomervakantie staat voor de deur, het is tijd voor kinderen om te ontspannen. Echter, als kinderen stoppen met lezen heeft dit grote impact op hun taalontwikkeling. Daarom roept Susan Smit alle kinderen op om in de zomervakantie boeken te lezen. Daarmee houden ze hun AVI niveau op peil. Het is belangrijk dat kinderen door hun ouders worden gestimuleerd om te lezen én dat er thuis boeken zijn. Helaas hebben niet alle gezinnen voldoende geld om boeken te kopen en is de gang naar de bibliotheek ook niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er in Nederland 2300 KinderzwerfboekStations waar kinderen gratis een boek kunnen uitzoeken. Susan Smit vindt Kinderzwerfboek een heel goed initiatief. 'Mijn voorleesmoment is na het avondeten. De oudste van zeven leest dan ook iets voor aan mijn kleinste van vier en zo krijgen ze plezier in taal, lezen en boeken. Kinderzwerfboek zorgt ervoor dat de mooiste kinderboeken door wijken zwerven waar gemiddeld weinig boeken in huis zijn en dat is een prachtidee.' Als schrijfster weet ze als geen ander hoe fijn het is om een grappig, spannend of ontroerend verhaal tot je te nemen.Het optreden van Susan Smit op de basisschool markeert de start van de samenwerking tussen Kinderzwerfboek en online boekwinkel BookSpot, die zich inzet voor vergroting van leesplezier.

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op wijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien. BookSpot (www.bookspot.nl) is partner van Kinderzwerfboek en steunt haar missie, Susan Smit is ambassadeur van BookSpot.



Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Na het lezen wordt het boekje doorgegeven aan een ander kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen een gelezen boek kunnen brengen en gratis een boek mogen uitzoeken om thuis te lezen. Er zijn ruim 2.300 KinderzwerfboekStations in Nederland.



BookSpot is dé online boekwinkel van Nederland en België. Zij werkt vanuit de overtuiging dat de wereld er beter, begripvoller en vrolijker van wordt als meer mensen lezen en wil er daarom voor zorgen dat meer mensen plezier beleven aan het lezen van boeken. Op www.bookspot.nl en www.bookspot.be draait alles om boeken: met inspirerende informatie en leestips, een breed assortiment, persoonlijk advies en een optimale beleving per genre.

Omdat BookSpot óók een boekenclub is in de zin der wet, mag BookSpot als enige in Nederland aan leden 20% korting op boeken geven.



BookSpot is onderdeel van social enterprise Novamedia. Novamedia werkt vanuit haar missie om bij te dragen aan een betere wereld en is vooral bekend als bedenker en eigenaar van diverse merken en goede doelen-loterijformats, waaronder de Postcode Loterijen, die inmiddels actief zijn in Nederland, Zweden, Duitsland en Groot-Brittannië. Het stimuleren van de verbindende en verrijkende kracht van lezen is onderdeel van haar missie. Novamedia\Postcode Loterijen is de 3e grootste private donor ter wereld, en de grootste private fondsenwerver ter wereld.