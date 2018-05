William Cortvriendt nieuwe voorzitter Stichting Bewegen zonder Pijn

William Cortvriendt is aangetreden als voorzitter van de Stichting Bewegen zonder Pijn. De Stichting beheert een uitgebreid platform om mensen te informeren over alternatieve en aanvullende behandelingsmethoden om gewrichtspijn tegen te gaan. Naast het beheren van een website met bijna 500.000 unieke bezoekers per maand geeft de Stichting meerdere informatieboekjes en nieuwsbrieven uit. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten in het land georganiseerd en worden er regelmatig live-uitzendingen via internet verzorgd.



Bestsellerauteur



Met William Cortvriendt (61) heeft de Stichting Bewegen zonder Pijn een grote én internationale naam aan het roer. De arts is een veelgevraagd spreker en schrijft columns in onder meer HP/De Tijd. Daarnaast is hij auteur van de bestsellers ‘Hoe word je 100?’ en ‘Lichter’. In het eerste boek legde hij de wetenschappelijke basis voor veranderingen in levensstijl die welvaartsziekten daadwerkelijk kunnen voorkomen en zelfs genezen. Met zijn recente boek ‘Lichter’ heeft hij een aantal weken de bestsellerlijst in Nederland en België aangevoerd en beschrijft hij waarom we steeds dikker worden en waarom meer bewegen of minder eten niet helpt. De boodschap van Cortvriendt is dat we juist blijvend kunnen afvallen door lekker te eten van verse voeding met veel natuurlijke vetten. De populaire NPO tv-serie ‘Hoe word ik 100’ is gebaseerd op de analyses en behandelmethodes van Cortvriendt en trok 6 miljoen kijkers.



Ook preventie hart- en vaatziekten



William Cortvriendt gaat als voorzitter verder vorm geven aan de activiteiten van de Stichting Bewegen zonder Pijn. Zo gaat de Stichting in de toekomst niet alleen aandacht besteden aan gewrichtsklachten, maar ook aan andere gezondheidsproblemen. Op dit moment krijgt daarom de preventie tegen hart- en vaatziekten meer aandacht op het informatieplatform van Bewegen zonder Pijn. Op de website https://www.bewegenzonderpijn.com/ kan over dit onderwerp een boekje gratis worden gedownload. Dat is inmiddels al tienduizenden keren gedaan. Het gratis boekje over gewrichtsklachten heeft inmiddels meer dan 170.000 lezers. Onder leiding van William Cortvriendt moet Bewegen zonder Pijn verder uitgroeien tot hét informatieplatform over het behoud van de gezondheid.