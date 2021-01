Jaco van Goudswaard COO van BNG Bank

Per 1 maart 2021 start Jaco van Goudswaard bij BNG Bank als kwartiermaker en beoogd Chief Operating Officer (COO). Zijn benoeming tot COO zal plaatsvinden, zodra van toezichthouder ECB positief uitsluitsel is ontvangen over zijn toetsing.



In de rol van kwartiermaker zal de heer Van Goudswaard de IT-organisatie doorontwikkelen en (in)richten op de strategische doelen van BNG Bank, waaronder klantpartnerschap en een efficiënte organisatie.



De COO-rol is een nieuwe functie binnen BNG Bank. Samen met de huidige RvB-leden en een nog aan te trekken Chief Commercial Officer zal de heer Van Goudswaard het Executive Committee van de bank gaan vormen.



Jaco van Goudswaard (1967) beschikt over een langjarige en brede ervaring op IT-gebied, zowel in de bancaire sector als daarbuiten. Hij is vanaf 2015 werkzaam geweest bij het Kadaster in de rol van Chief Information Officer en Chief Digital Officer. Na het afronden van zijn Master Bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit heeft hij vanaf 1990 diverse functies vervuld bij AHOLD, in het onderwijs en bij een beveiligingsbedrijf. In 1998 maakte hij de overstap naar de Rabobank. Daar vervulde hij tot 2009 ICT/Operations-rollen, onder meer als COO/CIO van ACC Bank, de Ierse dochter van Rabobank. Daarna volgden functies bij KPN, Applus en Grontmij.



Op de foto: Jaco van Goudswaard

English version: see attached document