7 procent van de Nederlandse bedrijven innoveert nog op eigen houtje

Medewerkers en IT-partijen genieten de voorkeur als innovatiepartner



Amsterdam, 13 november 2018 – Innovatie is bij 69 procent van de organisaties een topprioriteit. Slechts 7 procent van alle organisaties innoveert zelfstandig, de rest werkt samen om efficiëntie te behalen of kosten te besparen. Gemiddeld wordt er met drie verschillende partners aan een innovatietraject gewerkt. De favoriete partners van organisaties zijn hun eigen medewerkers (66%) en externe partners (49%), bij voorkeur IT-partijen (48%). Dit blijkt uit het onderzoek ‘Peilstok van de Nederlandse innovatie’ uitgevoerd in opdracht van ilionx en QNH Consulting.



Voordelen en nadelen innoveren met partners



Het werken met partners levert zowel voor- als nadelen op volgens de managers van Nederlandse organisaties. Het grootste voordeel van samenwerken met een partner is het verkrijgen van nieuwe inzichten (56%). Ook de toegang tot nieuwe technologieën (35%) en kennis (33%) zijn belangrijke voordelen. Nadelen zijn vooral de tragere processen (42%), vertrekkende kennis (41%) en minder overzicht (34%).



Eigenschappen favoriete partners



De keuze voor de juiste partner is belangrijk. In het selectieproces wordt naar diverse variabelen gekeken. De kennis die een eventuele innovatiepartner meebrengt, is hierbij van doorslaggevend belang, al speelt dit iets minder bij kleine organisaties. Een mogelijke oorzaak is het specialistische karakter van deze organisaties. Het hebben van een partner met een gevestigde naam is voor de meeste organisaties onbelangrijk, slechts 7 procent selecteert op deze eigenschap. Het draait dus vooral om de creativiteit die een partner met zich meebrengt.