107 inzendingen in de race voor Waterinnovatieprijs 2019

In deze Week van Ons Water hebben meer dan honderd “Willie Wortels” hun innovatieve waterideeën ingezonden voor de Waterinnovatieprijs 2019. Variërend van een volledig afbreekbare mat dat erosiebescherming biedt tot baggeren met kleinschalige elektrische slibrobots. Ook is er bij de inzendingen veel aandacht voor Artificial Intelligence (AI) en het betrekken van agrariërs. Deze veelbelovende innovaties maken kans om in de prijzen te vallen op 12 december tijdens de prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs.



De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank, en wordt uitgereikt in vier categorieën. ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Digitale transformatie’. Iedereen mag meedoen: overheden, bedrijven en particulieren. Dit levert een zeer waardevolle verzameling van innovaties op. Onder de 107 inzendingen zijn echter maar 5 prijzen te verdelen.



Prijzen

Onder leiding van juryvoorzitter Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is het de taak van de deskundige jury om per categorie een winnaar te kiezen. De genomineerden worden op 14 november bij het Deltacongres bekend gemaakt. Vanaf die bekendmaking kan er door iedereen gestemd worden voor de publieksprijs op Waterinnovatieprijs.nl.



Dromenvanger

De Waterinnovatieprijs heeft sinds dit jaar een nieuw onderdeel: de aanmoedigingsprijs De Dromenvanger. Met De Dromenvanger wil de Unie van Waterschappen ideeën een podium geven die nog niet rijp genoeg zijn voor de reguliere categorieën van de Waterinnovatieprijs. Er zijn 11 ideeën binnengekomen in De Dromenvanger. Van deze ideeën verschijnen binnenkort filmpjes op het YouTube-kanaal van de Unie van Waterschappen. Het idee met de meeste views mag op het Waterinnovatiefestival op 12 december worden gepitcht op het podium.



Waterinnovatiefestival

De feestelijke uitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt ook tijdens dit Waterinnovatiefestival op 12 december plaats. Het festival is in de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Kijk voor meer informatie op waterinnovatieprijs.nl. Op deze website worden eind deze week ook alle inzendingen getoond.