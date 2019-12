Canada Life Reinsurance gaat herverzekeringsovereenkomst voor langlevenrisico aan van EUR12 miljard met Aegon

WINNIPEG, Manitoba, 19 december 2019 /CNW/ - Canada Life Reinsurance is verheugd aan te kondigen dat het onlangs een herverzekeringsovereenkomst voor langlevenrisico op lange termijn met Aegon heeft gesloten met een dekking van EUR12 miljard aan geldende passiva. Bijna 200.000 gepensioneerden die betaald worden en zogenaamde slapende gepensioneerden zullen worden herverzekerd door Canada Life Reinsurance op grond van deze overeenkomst.



Jeff Poulin, mondiaal directeur van Canada Life Reinsurance, merkte op: "Deze transactie is het resultaat van een grote inspanning van zowel ons team als het team van Aegon en benadrukt de sterkte van Canada Life Reinsurance als partner op het gebied van herverzekeringen voor langleven wereldwijd". Derek Popkes, algemeen operationeel directeur bij Canada Life Reinsurance, voegde hieraan toe: "Wij zijn verheugd om onze wereldwijde langlevensportefeuille te kunnen uitbreiden en diversifiëren door samen te werken met Aegon om een transformerende langlevenstransactie te bieden die is afgestemd op hun specifieke vereisten. Wij blijven innoveren en samenwerken met onze gewaardeerde klanten om de beste oplossingen voor risico-overdracht te leveren die aansluiten bij hun doelstellingen."



Canada Life Reinsurance biedt een reeks innovatieve risico- en kapitaalbeheeroplossingen die overlijdens-, langlevens-, gezondheids- en beëindigingsrisico's voor verzekeraars, herverzekeraars en pensioenfondsen dekken in de VS en Europa, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, België en Ierland.



Over Aegon De geschiedenis van Aegon gaat 175 jaar terug, tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Sindsdien is Aegon uitgegroeid tot een internationaal bedrijf, met zakelijke activiteiten in meer dan 20 landen in Amerika, Europa en Azië. Vandaag is Aegon een van 's werelds toonaangevende financiële dienstverleners die levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer biedt. Het doel van Aegon is mensen te helpen een levenslange financiële zekerheid te bereiken. Meer informatie op www.aegon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2675840-1&h=322345557&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2675840-1%26h%3D130430244%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aegon.com%252F%26a%3Dwww.aegon.com&a=www.aegon.com].



Over Canada Life Reinsurance Canada Life Reinsurance is een afdeling van The Canada Life Assurance Company en bepaalde van haar dochterondernemingen en filialen. Canada Life Assurance Company is een dochteronderneming van Great-West Lifeco Inc.



Over Great-West Lifeco Great-West Lifeco Inc. is een internationale holding die financiële diensten levert met belangen in levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, pensioen- en beleggingsdiensten, vermogensbeheer en herverzekeringen. Great-West Lifeco heeft zakelijke activiteiten in Canada, de Verenigde Staten, Europa en Azië via Canada Life, Empower Retirement, Putnam Investments en Irish Life. Eind 2018 hadden onze bedrijven ongeveer 24.200 medewerkers in dienst, 240.000 adviserende relaties en duizenden distributiepartners. Allemaal dienden zij onze meer dan 31 miljoen klanten in deze regio's. Great-West Lifeco en haar bedrijven hebben EUR1,1 biljoen (ongeveer C$1,6 biljoen)* aan geconsolideerde activa onder beheer en zijn lid van de Power Financial Corporation groep van ondernemingen.





* op 30 september 2019







