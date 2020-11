SHUAA en Arton kondigen partnerschap aan om directe buitenlandse investeringen in snelgroeiende markten aan te moedigen

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 19 november 2020 /PRNewswire/ -- SHUAA Capital psc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2985138-1&h=3425345353&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D2822036196%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.shuaa.com%252F%26a%3DSHUAA%2BCapital%2Bpsc&a=SHUAA+Capital+psc] (DFM: SHUAA), het toonaangevende platform voor vermogensbeheer en investeringsbankieren in de regio, kondigde vandaag haar nieuwe partnerschap aan met Arton Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2985138-1&h=896177612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D215965984%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artoncapital.com%252F%26a%3DArton%2BCapital&a=Arton+Capital], de toonaangevende wereldwijde expert op het gebied van sociale-effectenprogramma's op basis van investeringen, om directe buitenlandse investeringen aan te moedigen door middel van de oprichting van vastgoedontwikkelingsfondsen die zich richten op markten met een hoge groeicapaciteit.



Door gebruik te maken van de expertise van SHUAA op het gebied van vermogensbeheer en vastgoedontwikkeling en de ervaring van Arton Capital op het gebied van financieel advies, gericht op investeringsprogramma's voor verblijf en staatsburgerschap, wil het partnerschap beleggingsproducten en -mogelijkheden creëren, waaronder een fonds van EUR 100.000.000 dat buitenlandse investeringen in markten zoals Montenegro zal aantrekken en zal voldoen aan de groeiende vraag naar programma's voor tweede verblijf en staatsburgerschap. De fondsen zullen zich richten op rendementen van meer dan 20% door middel van de aankoop, ontwikkeling en verkoop van vastgoedprojecten aan investeerders die op zoek zijn naar een tweede verblijf en staatsburgerschap. Twee projecten voor gemengd gebruik in Montenegro zijn reeds geïdentificeerd als potentiële investeringen die klaar zijn om door de Montenegrijnse regering te worden goedgekeurd binnen hun portefeuille van gekwalificeerde projecten voor staatsburgerschap door middel van investeringen.



In zijn commentaar op het partnerschap zei Mustafa Kheriba, Deputy CEO en Head of Asset Management bij SHUAA: "Citizenship by Investment is een concurrerende wereldmarkt en de COVID-19-pandemie heeft de vraag alleen maar verder doen toenemen nu steeds meer mensen over de hele wereld nadenken over hoe ze hun toekomst medisch, sociaal en financieel veilig kunnen stellen. Dit partnerschap is de perfecte alliantie tussen SHUAA's expertise op het gebied van onroerend goed en fondsbeheer, en Artons ervaring met het in staat stellen van individuen en gezinnen om wereldburgers te worden door te investeren in een tweede verblijf en staatsburgerschap"



Armand Arton, oprichter en voorzitter van Arton Capital, voegde eraan toe: "Dit innovatieve initiatief is ongekend in onze sector en we zijn verheugd om samen te werken met SHUAA, een leider op het gebied van vermogensbeheer en investeringsbankieren. Het vermogen om directe buitenlandse investeringen aan te trekken is essentieel voor landen, vooral in deze tijden. Dit partnerschap zal een sleutelrol vervullen bij het helpen van regeringen om directe buitenlandse investeringen aan te trekken en de economische ontwikkeling en groei te helpen stimuleren."



Met meer dan 12 overheidsmandaten heeft Arton de afgelopen 5 jaar meer dan 4 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen in landen aangetrokken via investeringsprogramma's met een sociale impact in verband met verblijf en staatsburgerschap.



Na de fusie met de Abu Dhabi Financial Group heeft SHUAA haar positie als toonaangevend regionaal platform voor vermogensbeheer en investeringsbankieren versterkt en beschikt zij over USD 13,6 miljard AUM met meer dan 20 jaar ervaring in vastgoedontwikkeling, waaronder de ontwikkeling van The Broadway en No. 1 Palace Street in Londen, Verenigd Koninkrijk.



Het aantal landen dat via Citizenship by Investment-programma's directe buitenlandse investeringen aantrekt, is de afgelopen tien jaar verder toegenomen. De economische bijdrage helpt lokale economieën te stimuleren en begrotingstekorten ongedaan te maken, waardoor regeringen nieuw kapitaal kunnen injecteren in de bouw van infrastructuur, het toerisme kunnen doen groeien, lokale bedrijven kunnen financieren en de werkgelegenheid kunnen verhogen.



Over SHUAA Capital psc



SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA) is een toonaangevend platform voor vermogensbeheer en investeringsbankieren, met USD 13,6 miljard aan beheerd vermogen en met kantoren in het hele Midden-Oosten en het Verenigd Koninkrijk. SHUAA Capital psc wordt erkend voor zijn uitstekende trackrecord en zijn baanbrekende investeringsaanpak door middel van een gedifferentieerd, innovatief en wereldwijd productaanbod gericht op publieke en private markten, schulden en vastgoed.



Het segment vermogensbeheer, een van de grootste in de regio, beheert vastgoedfondsen en -projecten, beleggingsportefeuilles en fondsen in de regionale aandelen-, vastrentende en kredietmarkten; het biedt ook beleggingsoplossingen aan klanten, met een focus op alternatieve beleggingsstrategieën. Het investment banking-segment, dat in de afgelopen 12 maanden een aantal sukuk-uitgiften voor in totaal meer dan 500 miljoen USD heeft geleid, verstrekt advies op het vlak van bedrijfsfinanciering, transactiediensten, onderhandse plaatsing, openbare aanbiedingen van aandelen en schuldpapier en gestructureerde producten, en creëert tegelijkertijd marktliquiditeit voor vastrentende OTC-producten. De onderneming is als financiële beleggingsmaatschappij gereglementeerd door de Emirates Securities and Commodities Authority.



Meer informatie over SHUAA Capital vindt u op:





-- Website: www.shuaa.com

-- Twitter: https://twitter.com/SHUAA_Capital

-- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shuaa-capital

Over Arton Capital



Arton Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2985138-1&h=896177612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D215965984%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artoncapital.com%252F%26a%3DArton%2BCapital&a=Arton+Capital] is het toonaangevende overheidsadviesbureau dat zich richt op het aantrekken van directe buitenlandse investeringen naar landen door het uitwerken en uitvoeren van investeringsprogramma's voor verblijf en staatsburgerschap. Samenwerkend met meer dan 12 landen over de hele wereld heeft Arton de afgelopen 5 jaar meer dan 4 miljard dollar aan directe buitenlandse investeringen weten aan te trekken.



Arton stelt individuen en gezinnen in staat om wereldburgers te worden door te investeren in een tweede verblijf en het staatsburgerschap door middel van een op maat gemaakte service-ervaring die de complexiteit verlaagt en gebaseerd is op vertrouwelijkheid en vertrouwen.



Als oprichter van het Global Citizen Forum [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2985138-1&h=2230563192&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985138-1%26h%3D1352942721%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.globalcitizenforum.org%252F%26a%3DGlobal%2BCitizen%2BForum&a=Global+Citizen+Forum] is Arton Capital lid van de Arton Group, die zich richt op producten en diensten afgestemd op de behoeften van wereldburgers.



Meer informatie over Arton Capital vindt u op:





-- Website: www.artoncapital.com

-- LinkedIn: www.linkedin.com/company/arton-capital

-- Twitter: www.twitter.com/artoncapital

-- Facebook: www.facebook.com/Arton.Capital/

-- Instagram: www.instagram.com/artoncapital/

Waarschuwing met betrekking tot op de toekomst gerichte informatie:



Dit document bevat op de toekomst gerichte verklaringen. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn geen historische feiten of garanties voor toekomstige prestaties. Ze zijn echter slechts gebaseerd op onze huidige overtuigingen, verwachtingen en aannames met betrekking tot de toekomst van ons bedrijf, toekomstige plannen en strategieën, projecties, verwachte gebeurtenissen en trends, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn te herkennen aan woorden als: "anticiperen", "nastreven", "voornemen", "plan", "doel", "doelstelling", "zoeken", "geloven", "project", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "strategie", "doel", "trend", "toekomst", "waarschijnlijk", "kan", "zou", "zal" en soortgelijke verwijzingen naar toekomstige periodes.



Voorbeelden van op de toekomst gerichte verklaringen zijn onder andere verklaringen die wij doen over:





-- verwachte bedrijfsresultaten, zoals omzetgroei en winst.

-- verwachte niveaus van uitgaven en gebruik van kapitaal

-- de huidige of toekomstige volatiliteit op de kapitaal- en kredietmarkten

en de toekomstige marktomstandigheden.

Omdat op de toekomst gerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarvan vele buiten onze controle vallen. Onze werkelijke resultaten en financiële toestand kunnen materieel verschillen van die die worden aangegeven in op de toekomst gerichte verklaringen. Daarom mag u niet vertrouwen op een van deze op de toekomst gerichte verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten en financiële toestand materieel verschillen van die die worden aangegeven in op de toekomst gerichte verklaringen, zijn onder andere de volgende: ons vermogen om een adequate en kostenbeheersing te handhaven; de economische en financiële omstandigheden in de wereldwijde markten en regionale markten waarin wij actief zijn, waaronder de volatiliteit van de rentetarieven, de prijzen van grondstoffen en aandelen en de waarde van activa; de uitvoering van onze strategische initiatieven, waaronder ons vermogen om de herverdeling van onze balans en de expansie van onze strategische activiteiten effectief te beheren; de betrouwbaarheid van ons/onze risicomanagementbeleid, -procedures en -methoden; de aanhoudende volatiliteit op de kapitaal- of kredietmarkten; geopolitieke gebeurtenissen; ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving, waaronder meer regulering van de financiële sector door middel van wetgeving en herziene regels en normen die door onze toezichthouders worden toegepast.



Elke op de toekomst gerichte verklaring die door ons in dit document en in deze presentatie wordt afgelegd, is uitsluitend gebaseerd op de informatie waar wij op dat moment over beschikken en geldt alleen op de datum waarop deze wordt afgelegd. Er wordt geen enkele, expliciete of impliciete, verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of eerlijkheid van de informatie en meningen die in dit document zijn opgenomen. We zijn niet verplicht om op de toekomst gerichte verklaringen om welke reden dan ook publiekelijk bij te werken of te wijzigen, of dat nu is op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen, veranderde omstandigheden of anderszins.



