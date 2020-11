Future Capital Discovery Fund sluit een technologiefonds met jonge bedrijven af met US$187 miljoen

USD Fund IV werd na 7 maanden overingeschreven en tevens afgesloten ondanks COVID-19-uitdagingen



HONG KONG, 18 november 2020 /PRNewswire/ -- Het toonaangevende durfkapitaalbedrijf Future Capital Discovery Fund ("Future Capital" of het "Bedrijf") dat investeert in jonge bedrijven kondigde de definitieve sluiting aan van zijn vierde USD Flagship, USD Fund IV (of het "Fonds") waarbij 187 miljoen USD aan kapitaal werd opgehaald. Het Fonds zal zich blijven richten op het investeren in bedrijfstechnologie en baanbrekende consumententechnologiebedrijven in de regio Groot-China die nog in hun kinderschoenen staan.



Naast de vorige institutionele investeerders verwelkomt het USD Fund IV diverse nieuwe bedrijven; het Fonds vertegenwoordigt hun eerste toewijzing aan een nog jong Chinees gespecialiseerd fonds. Andere nieuwe LP's zijn prestigieuze wereldwijde fondsen, familiekantoren, stichtingen en hoogstaande HNWI-ondernemers uit de Verenigde Staten, Europa en Azië-Pacific.



"USD Fund IV is een belangrijke mijlpaal voor Future Capital. We waarderen het vertrouwen dat onze wereldwijde LP's in ons hebben gesteld. Ondanks de huidige omstandigheden hebben we het Fonds voor het geplande tijdstip afgesloten met een aanzienlijke overinschrijving, die onze kerninvesteringsthesis bevestigt dat digitale disruptie van traditionele bedrijven onvermijdelijk is en het volgende decennium van economische groei zal aandrijven," aldus Mingming Huang, oprichtend partner van Future Capital Discovery Fund.



"Met de steeds sneller toenemende digitalisering van de Chinese industrie zien we een enorm groeipotentieel en een ongelooflijk sterke vraag naar bedrijfstechnologieën die gedigitaliseerd werk, bedrijfsautomatisering, slimmere supply chains en logistiek mogelijk maken. Nu structurele wijzigingen in de hele economie nieuwe investeringsmogelijkheden blijven creëren, zullen onze capaciteiten en track record van het inkopen van eigen deals ons in staat stellen om uitzonderlijke ondernemers te blijven ondersteunen en waarde te genereren voor onze investeerders," voegde hij eraan toe.



Het ophalen van fondsen door Future Capital werd eind februari gelanceerd tijdens het hoogtepunt van COVID. Door een volledig virtuele roadshow te creëren, kon Future Capital effectief en efficiënt een breed scala aan kwalitatieve investeerders bereiken, wat resulteerde in een nieuw record op vlak van het ophalen van fondsen voor het Bedrijf.



Future Capital beheert actief drie USD en één RMB durfkapitaalfondsen. Met de afsluiting van USD Fund IV heeft Future Capital ruim 600 miljoen USD aan activa onder beheer. Future Capital heeft geïnvesteerd in meer dan 150 bedrijven, waaronder Li Auto , Niu Technologies , Newborn Town (HKG: 9911), Sensors Data, Duckbill, Narwal, Encootech, Hose en Taos Data. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in 2020 heeft Future Capital 52 van zijn portfoliobedrijven geholpen om hun volgende financieringsronden af te sluiten en is er geïnvesteerd in tien nieuwe innovatieve bedrijven, waaronder Edgeworx, Treelab en iLabService. Daarnaast noteert Li Auto (waarin Future Capital de eerste investeerder van het bedrijf was) sinds eerder dit jaar succesvol aan de NASDAQ en is momenteel actief met een marktkapitalisatie van ~30 miljard USD. Future Capital investeerde de afgelopen vijf jaar in 7 van de 9 financieringsronden van Li Auto.



Sinds 31 augustus 2020 waren de durfkapitaalfondsen van het Bedrijf op koers om een rendement van 8-10x te bereiken en een bruto intern rendement ("IRR") van 45%-55%.



Future Capital Discovery Fund is een gespecialiseerd durfkapitaalfonds dat zich richt op bedrijfstechnologie die nog in de kinderschoenen staat (waaronder bedrijfssoftware en SaaS), en selectief toewijst aan door technologie gedreven consumentenondernemingen die staan voor baanbrekende innovaties. Opgericht in 2014, heeft het Bedrijf de uitzonderlijke Chinese ondernemers in hun digitale disruptie van traditionele industrieën geïdentificeerd en ook ondersteund. Future Capital heeft kantoren in Beijing, Shanghai en Hong Kong SAR.



