ServerFarm sluit zich aan bij programma met voor NVIDIA DGX gerede datacentra om bedrijven te helpen bij de implementatie van AI

LOS ANGELES, 19 november 2019 /PRNewswire/ -- ServerFarm [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=2825468971&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D1191226508%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F%26a%3DServerFarm&a=ServerFarm], de innovatieve ontwikkelaar en uitvoerder van datacentra, is nu toegetreden tot het NVIDIA DGX-Ready Data Center-programma [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=3210523215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D1462243425%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fdata-center%252Fcolocation-partners%252F%26a%3DNVIDIA%2BDGX-Ready%2BData%2BCenter%2Bprogram&a=NVIDIA+DGX-Ready+Data+Center-programma], dat dienstverleners en ondernemingen verbindt met voor AI gerede locaties voor soepele, snelle, en kosteneffectieve AI-implementaties. NVIDIA DGX(TM) systemen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=2255010852&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D2192898006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fdata-center%252Fdgx-systems%252F%26a%3DNVIDIA%2BDGX%25E2%2584%25A2%2Bsystems&a=NVIDIA+DGX%E2%84%A2+systemen] voeden AI-gebruiksscenario's, van gegevensbeveiliging en analyse tot verbonden auto's, een markt die volgens Verified Market Research [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=3975308109&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D1498591105%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.verifiedmarketresearch.com%252Fproduct%252Fconnected-car-market%252F%26a%3DVerified%2BMarket%2BResearch&a=Verified+Market+Research] tussen 2019 en 2026 naar verwachting zal groeien met een samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR) van 14,7%,.



NVIDIA DGX-systemen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van AI en analytics en zijn gebaseerd op de revolutionaire NVIDIA Volta (TM) GPU-architectuur. In combinatie met innovatieve GPU-geoptimaliseerde software en vereenvoudigde managementtools, zijn deze volledig geïntegreerde oplossingen ontworpen om datawetenschappers de krachtigste tools voor AI-verkenning te bieden. Dienstverleners en bedrijven in alle verticale sectoren hebben NVIDIA DGX-systemen geadopteerd, maar om dit te kunnen doen, moeten ze toegang hebben tot moderne datacentrumfaciliteiten die versnelde computeractiviteiten kunnen ondersteunen. Voor degenen die dat niet doen, is het NVIDIA DGX-Ready Data Center-programma de weg naar gevalideerde colocatiepartners met ultramoderne faciliteiten die ideaal zijn voor het hosten van een DGX AI-computerinfrastructuur.



"We horen vaak van leidinggevenden die de fysieke IT-infrastructuurbeheer en de bijbehorende kapitaaluitgaven achter zich willen laten, maar die zich zorgen maken over de mogelijkheid om veilig gebruik te maken van de nieuwste technologieën," zei Avner Papouchado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=2986289670&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D1883205595%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252Favner-papouchado%252F%26a%3DAvner%2BPapouchado&a=Avner+Papouchado], CEO van ServerFarm. "Onze samenwerking met NVIDIA is een uitstekend voorbeeld van hoe we de wensen van onze klanten precies kunnen vervullen - lagere kosten, meer controle en versnelde digitale transformatie. Als nieuwe partner van het NVIDIA DGX-Ready Data Center-programma blijven we voorop lopen en investeren in de technologieën die nodig zijn om de werklast van vandaag en morgen te beheren."



"Het NVIDIA DGX-Ready Data Center-programma maakt het inzetten van geavanceerde AI-infrastructuur eenvoudiger dan ooit," aldus Tony Paikeday, Director of Product Marketing voor DGX Systems bij NVIDIA. "Met wereldwijde datacenterproviders zoals ServerFarm helpen we ondernemingen de uitdagingen op het gebied van voorzieningen aan te gaan die verband houden met een versnelde computerinfrastructuur."



Het nieuws volgt op aankondigingen van ServerFarm's Amsterdamse datacentrum-acquisitie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=3849795561&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D1226072716%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F2019%252F11%252Fserverfarm-expands-with-amsterdam-data-center-acquisition%252F%26a%3DAmsterdam%2Bdata%2Bcenter%2Bacquisition&a=Amsterdamse+datacentrum-acquisitie] en [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=3642251496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D711818874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F2019%252F10%252Ftd-securities-200million-recapitalisation%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]herkapitalisatie van $ 200 miljoen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=2430061402&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D159216383%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F2019%252F10%252Ftd-securities-200million-recapitalisation%252F%26a%3D%2524200%2Bmillion%2Brecapitalization&a=herkapitalisatie+van+%24+200+miljoen]. Ga voor meer informatie over ServerFarm naar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=3874521761&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D3373734729%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]www.serverfarmllc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=1993344187&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D4066778511%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F%26a%3Dwww.serverfarmllc.com&a=www.serverfarmllc.com]. Klik hier om het nieuwste whitepaper van ServerFarm te downloaden, getiteld: Data Centers: Driving Digital Transformation for the Automotive Industry," klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=2998049614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D1506385663%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252Fdriving-digital-transformation-for-automotive-industry-wp%252F%26a%3Dclick%2Bhere&a=klik+hier].



Over ServerFarm ServerFarm is een unieke ontwikkelaar en uitvoerder van IT en datacentra met een baanbrekende aanpak voor het versnellen van digitale transformatie voor dienstverleners en ondernemingen. Met InCommand Services, ons geïntegreerde platform van oplossingen voor onroerend goed, datacentra en IT-beheer, maximaliseren we de infrastructuurefficiëntie van onze klanten en bieden we ze volledige zichtbaarheid en controle over hun IT- en datacenteromgevingen. Zo krijgen onze klanten en hun teams meer behendigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie, waardoor zij zich kunnen concentreren op innovatie. Ga voor meer informatie naar www.serverfarmllc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2646972-1&h=1993344187&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2646972-1%26h%3D4066778511%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.serverfarmllc.com%252F%26a%3Dwww.serverfarmllc.com&a=www.serverfarmllc.com].



