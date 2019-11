Michter's brengt voor het eerst in drie jaar zijn Celebration Sour Mash Whiskey op de markt

LOUISVILLE, Kentucky, 19 november 2019 /PRNewswire/ -- Na een onderbreking van drie jaar zal de Celebration Sour Mash Whiskey van Michter's opnieuw op de markt worden gebracht in december 2019. De Celebration-whisky van Michter's dit jaar is een mix van whisky uit zes zorgvuldig geselecteerde vaten. "Werken aan het op de markt brengen van mijn eerste Celebration was een werk van liefde voor mij. Uiteindelijk koos ik ervoor om whisky te gebruiken van twee vaten Kentucky straight bourbon en vier vaten Kentucky straight roggewhisky in onze voorraad. Elke keer dat wij een Celebration op de markt brengen, is een speciaal en uniek moment. Dit jaar is de whisky anders dan in 2016, toen de whisky uit drie vaten bourbon en drie vaten roggewhisky kwam," zei Dan McKee, Meesterdistilleeerder van Michter's.



Er wordt enorm veel aandacht besteed aan het vinden van de perfecte vaten voor de Celebration van Michter's. Andrea Wilson, Meester van Rijping van Michter's, merkte op: "Het is niet alleen een kwestie van het vinden van dit fantastische vat en het met dat andere fantastische vat mengen. Het is een kwestie van het selecteren van fantastische vaten die zo goed samen gaan dat het geheel fantastischer zal zijn dan de som van de onderdelen. De whisky's die in 2019 op de markt worden gebracht variëren in leeftijd van meer dan tien jaar tot meer dan 30 jaar oud."



Toen de Celebration Sour Mash Whiskey van Michter's op de markt werd gebracht in 2013, was dat een mijlpaal in de Amerikaanse whiskygeschiedenis. Voor het eerst bood een Amerikaans whiskybedrijf een zeldzame mix aan voor een voorgestelde verkoopprijs van enkele duizenden dollars. "Bij Michter's meenden we dat geweldige in de VS gebrouwde whisky een waardige rivaal was voor de allerbeste sterke dranken uit andere delen van de wereld, dus brachten we de eerste Celebration Sour Mash Whiskey van Michter's op de markt," zei de voorzitter van Michter's, Joseph J. Magliocco.



Wereldwijd zullen slechts 277 flessen van de Michter's Celebration 2019 op de markt worden gebracht. De sterktegraad is 115,6 / 57,8% alcohol per volume en de voorgestelde verkoopprijs in de Verenigde Staten bedraagt $5.000.



Het in Louisville gevestigde Michter's heeft een rijke en lange traditie van het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Met elk beperkt productieaanbod dat is gerijpt tot het beste punt, omvat het zeer geprezen aanbod van Michter's bourbon, roggewhisky en Amerikaanse whisky.



