Supermicro levert toonaangevende portefeuille geavanceerde HPC-systemen tijden de SC19

Supermicro introduceert tijdens 's werelds grootste bijeenkomst van supercomputing-experts, de nieuwste innovatieve doorbraken op het gebied van HPC-oplossingen waaronder Petascale All-Flash NVMe, BigTwin(TM), SuperBlade®, en AI Deep Learning Systems geoptimaliseerd met NVIDIA GPU's



DENVER, 19 november 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, introduceert de breedste selectie high-performance computing (HPC)-systemen tijdens de SuperComputing 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2647235-1&h=3662464771&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2647235-1%26h%3D4070021079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsc19.supercomputing.org%252F%26a%3DSuperComputing%2B2019&a=SuperComputing+2019] (SC19), stand #1211, dat van 18-21 november in het Colorado Convention Center plaatsvindt. Naast de demonstraties zal Supermicro ook toespraken door marktleiders organiseren, waaronder vertegenwoordigers van Intel, NVIDIA, en AMD.



Supermicro biedt een uitgebreid assortiment van toonaangevende HPC-systemen, geoptimaliseerd voor specifieke software, opslag en stroom/koelingsvereisten om de implementatie van complete, in de praktijk bewezen HPC-oplossingen te versnellen.



"Technologische vooruitgang in HPC, kunstmatige intelligentie, data-analyse, en machine learning zorgen voor een groeiende vraag naar rekenkracht, en Supermicro is actief op het gebied van innovatie om oplossingen te bieden die afgestemd zijn op de veeleisende behoeften van deze klanten," aldus Charles Liang, President en CEO van Supermicro. "We investeren aanzienlijk in onze Resource-Saving Architecture(TM), ontworpen om klanten te helpen hun stroomverbruik en TCO te verminderen, en het geeft hen de mogelijkheid om kritieke componenten te vervangen en een groot aantal van de deelsystemen voor meerdere verversingscycli te hergebruiken zodat de IT-verspilling gereduceerd en de TCE (totale kosten voor het milieu) geminimaliseerd worden."



Geavanceerde opslagoplossingen zoals de next-generation NVMe (Non-Volatile Memory Express) zijn te zien in het uitgebreide NVMe-productaanbod van Supermicro, inclusief een 1U Ultra DP SuperServer met 12 NVMe/SAS/SATA-schijfsleuven die op elke Intel® 2(nd) Generation Xeon ® Scalable-processor zes schrijven ondersteunt voor een gebalanceerde architectuur. De 1U Ultra SuperServer® levert de hoogste prestaties en opslagflexibiliteit met hoge dichtheid, ideaal voor bedrijfskritieke applicaties.



Supermicro biedt geavanceerde blade-systemen waaronder de meest recente SuperBlade®-systemen met one-socket, two-socket en four-socket blade-servers die top-bin 205-watt-processors, NVMe, 100G EDR InfiniBand-schakelaars, 25G/10G Ethernet-schakelaars, GPU-support, overbodige AC/DC-voedingen, en batterij-back-ups (BBP®) ondersteunen, waardoor ze ideaal zijn voor enterprise-, cloud- en HPC-applicaties. Van cruciaal belang voor HPC is de hoge dichtheid die SuperBlade biedt (10 x 4-sockets, 20 x 2-sockets, of 20 x 1 socket blade-servers die maximaal 40 CPU's en maximaal 40 GPU's in 8U leveren).



Supermicro biedt de breedste selectie van GPU-servers, geoptimaliseerd voor AI, Deep Learning, en HPC-werkprocessen waaronder een volledige lijn systemen van 1U t/m 10U die van 1 tot 20 Nvidia GPU's in een enkelvoudig systeem ondersteunen. Supermicro heeft gespecialiseerde systemen ontwikkeld voor specifieke AI-werkprocessen, waaronder geoptimaliseerde systeemmodellen voor de hoogste prestatie van Deep Learning Training en Deep Learning Inference-applicaties met maximale doorvoer.



Supermicro introduceerde zijn multi-node Twin-familie om tegemoet te komen aan de vereisten voor dichtheid en gedeeld vermogen van HPC-omgevingen. Supermicro's nieuwe BigTwin(TM) multi-node familie levert dichtheid, gedeeld vermogen en volledige prestaties voor HPC. De BigTwin EDSFF E1.S, de nieuwste toevoeging aan de familie, is een 2U four DP node-systeem met 10 EDSFF (E1.S)-schrijven per node. Dit systeem kan processors met maximaal 205W ondersteunen. De H12 BigTwin-familie van servers is geoptimaliseerd om een nieuw integratieniveau te leveren alsmede superieure prestaties voor moderne datacentra, door gebruik te maken van processors uit de AMD EPYC(TM) 7002 serie. Klanten kunnen verhoogde prestaties verwachten, met een verdubbeling van de kerntelling van de vorige generatie A+ systemen, en tot vier keer piek GFLOPS per socket.



HPC-applicaties worden steeds complexer terwijl ze nieuwe wetenschappelijke inzichten ontsluiten. HPC-implementaties, vooral data-intensieve projecten, kunnen geavanceerde milieu-uitdagingen opleveren (vermogen en koeling). Supermicro toont zijn uitgebreide aanbod van Asetek-gebaseerde vloeistofgekoelde serveroplossingen om de uitdagingen op het gebied van stroom en koeling voor rekenintensieve werkbelastingen in de HPC-datacentra van vandaag de dag aan te pakken.



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®" initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn



