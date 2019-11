Elementor heeft op Black Friday waanzinnige kortingen

WordPress-websitebouwer Elementor is nu nog betaalbaarder



NEW YORK, 19 november 2019 /PRNewswire/ -- Elementor, toonaangevend wereldwijd WordPress-website bouwerplatform met meer dan 3,5 miljoen sites, maakt webdesign nu nog eenvoudiger. Op Black Friday biedt Elementor kortingen tot wel 30% aan [https://elementor.com/black-friday] op haar premiumaccounts voor nieuwe klanten en op upgrades voor bestaande klanten.



Tijdens de hele promotieperiode biedt Elementor tevens een weggevertje aan 88 deelnemers aan het prijzenfestival en gratis één-op-één sessies met vooraanstaande experts van het Elementor-team. De sessies bevatten de volgende tracks:





-- Dev Track met Ohad Raz, hoofdontwikkelaar bij Elementor: één-op-één

sessie over de uitdagingen voor uw Elementor-site: prestaties,

integraties, plug-ins, thema's, etc.

-- Marketing Track met Ben Pines, Elementor-evangelist: één-op-één

sessie over het opbouwen van een succesvolle marketingstrategie voor de

specifieke behoeften en uitdagingen van uw Elementor-site.

-- Web Design Track met Ziv Geurtz, opleider en ontwerper bij Elementor:

één-op-één sessie over het ontwerp van uw Elementor-site. Inclusief

een overzicht, constructieve feedback en enkele nuttige tips.

-- Een expert-audit met Saar Kedem, hoofd opleidingen bij Elementor team:

een document overzicht en analyse van maximaal drie webpagina's van uw

Elementor site, met feedback en gedetailleerde opmerkingen voor

verbetering.

Met deze deal, die geldt van 22 november tot en met 4 december, kunnen zelfs nog meer webprofessionals, bouwers, ontwerpers en marketeers over de hele wereld snel en moeiteloos prachtige WordPress-sites maken.



Elementor werd opgericht door Yoni Luksenberg en Ariel Klikstein en staat voor een radicale vereenvoudiging van het bouwen van websites met WordPress. Door webprofessionals en -bureaus in staat te stellen hun creatieve en zakelijke mogelijkheden te benutten, heeft Elementor nieuwe manieren geïntroduceerd om de workflow van de webdesigner te verbeteren, waardoor het ontwerpproces van websites sneller en flexibeler wordt.



Om uw Black Friday-korting en het weggevertje te ontvangen, klik hier [https://elementor.com/black-friday].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030949/Elementor_Black_Friday_Deal.jpg









CONTACT: lazer@now-you.co.il, +1-347-753-8256



Web site: https://elementor.com/