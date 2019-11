TBD Media lanceert Velux-initiatief rond 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

LONDEN, 19 november 2019 /PRNewswire/ -- De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties fungeren als blauwdruk om organisaties - van bedrijven tot overheden - naar een positieve toekomst te begeleiden. Nu er 17 verschillende doelstellingen in de tekst zijn opgenomen, moet hier en daar duidelijkheid worden verschaft over individuele doelen, maar vooral ook worden gevierd dat deze doelstellingen worden bereikt.



Met name noemt TBD Media bedrijven als de Deense interieurbouwer VELUX Group voor hun bijdrage aan de SDG's, met bijzondere aandacht voor doelstelling nummer 3: 'Gezondheidheid en welzijn' [https://www.17sustainabledevelopmentgoals.org/good-health-and-well-being-3/]. Deze laatste is van cruciaal belang, met als doel de 'zorg voor een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor ons allen.'



VELUX werkt aan dit doel door wetenschappelijk te onderzoeken hoe een bepaald binnenklimaat de gezondheid van mensen binnenshuis beïnvloedt. Met hun onderzoeksrapport - Healthy Homes Barometer [https://www.velux.com/health/healthy-homes-barometer-2019] - wijzen ze op de gevolgen van een 'ongezond' interieur; dit jaar met de nadruk erop hoe de gezondheid van kinderen negatief kan worden beïnvloed door zaken als schimmel, duisternis, vocht of overmatig lawaai. Naast bewustmaking van het probleem levert draagt het bedrijf bovendien oplossingen aan die zijn ontworpen om binnenshuis meer daglicht en frisse lucht te brengen. "Het zou een fundamenteel recht moeten zijn dat de tijd die we binnenshuis doorbrengen niet schadelijk hoeft te zijn voor onze gezondheid en ons welzijn," zegt Ingrid Reumert van VELUX Group. Het is deze focus op de gezondheid van een vaak verwaarloosd klimaat binnenshuis die VELUX' engagement voor de SDG's laat zien, met bijzondere aandacht voor de verbetering van gezondheid en welzijn.



De derde SDG heeft een enorme relevantie voor de samenleving; goede gezondheid en welzijn zijn van levensbelang voor het individu en door hun wetenschappelijk aanpak en aandacht voor detail leveren bedrijven als VELUX Group een waardevolle bijdrage aan de SDG's en diens verbetering van de samenleving. TBD Media is er trots op betrokken te zijn bij de bewustwording van zulke bedrijven en hun bijdragen.



