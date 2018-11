'The House of Sparkle': begin het seizoen vol glitter en glamour

AMSTERDAM, November 19, 2018 /PRNewswire/ --



Booking.com lanceert 's werelds meest sprankelende herenhuis in Londen, in



samenwerking met Christian Cowan



Het House of Sparkle is klaar voor het feestseizoen en staat in Soho, dé fashion hotspot in hartje Londen. Het is ontworpen voor Booking.com door Christian Cowan, die beroemdheden als Beyoncé, Cardi B en Lady Gaga gekleed heeft en bekend staat om zijn sprankelende bijdrage aan de modewereld dankzij zijn overdadige gebruik van kleur, glitter en glamour. Alles in dit speciaal ontworpen, vier verdiepingen tellende herenhuis staat in het teken van glitter: van vloer tot plafond, inclusief de slaapkamer, badkamer, kast, eetruimte en woonkamer.



Het House of Sparkle kan geboekt worden op Booking.com en biedt plek aan maximaal twee gasten. De gelukkigen die er een overnachting boeken worden ondergedompeld in een sprankelende ervaring. Gasten kunnen er ontspannen in een lounge vol roze glitter of in de badkamer douchen tussen blauwe glitterwolken met gigantische zilveren regeninstallaties van lovertjes. Een gordijn van metallic serpentines leidt gasten naar de hoofdslaapkamer, een feestelijke wereld vol metallic piñata-texturen, discoballen en spiegeltjes.



Boek je verblijf in het House of Sparkle:



Dit unieke verblijf kost GBP99 per nacht en is maar drie nachten beschikbaar op 7, 8 en 9 december.



Je kunt deze unieke ervaring boeken via: http://www.booking.com/hotel/gb/house-of-sparkle



Het volledige bericht is te vinden op de Booking.com Newsroom. [https://news.booking.com/nl ]



